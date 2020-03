La Juventus, in questi mesi, valuterà molti dei giocatori in rosa per capire se meritano di restare in bianconero oppure no. Uno dei calciatori che, nel finale di stagione, si giocherà gran parte della sua permanenza a Torino è Gonzalo Higuain. Infatti, il Pipita ultimamente sembra in difficoltà e non riesce ad essere incisivo. Inoltre, Paulo Dybala garantisce maggiore qualità all'attacco della Juventus. Perciò, nei prossimi mesi, la dirigenza juventina rifletterà sulla possibilità di cercare un nuovo bomber e il nome che in estate potrebbe tornare di moda per rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri è quello di Mauro Icardi.

Juventus, il futuro di Higuain è tutto da scrivere

Gonzalo Higuain, la scorsa estate, ha voluto fortemente rimanere a Torino per dimostrare di essere ancora un giocatore da Juventus. Il Pipita, inizialmente, è riuscito in questa impresa, ma in questi primi mesi del 2020 si è un po' perso. Higuain segna poco e anche a livello di gioco non garantisce più quell'apporto che ha dato alla squadra nella prima fase della stagione. Inoltre, il numero 21 juventino va in scadenza di contratto con la Vecchia Signora nel 2021.

Perciò la prossima estate la società potrebbe decidere di cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero. Dunque, le prestazioni dei prossimi mesi del Pipita saranno decisive per guadagnarsi una conferma. Inoltre, qualora la Juventus dovesse divorziare da Maurizio Sarri, il futuro di Gonzalo Higuain sarebbe ancora più in discussione. Infatti, il tecnico toscano è l'uomo che più di ogni altro sa far rendere al meglio il Pipita.

Dunque, con un nuovo allenatore, la posizione di Higuain sarebbe ancora più in discussione. Infine, la Juventus non avrebbe mai del tutto abbandonato il sogno Icardi.

La Juventus penserebbe sempre ad Icardi

Nella scorsa estate, alla Juventus fu accostato il nome di Mauro Icardi, anche se l'Inter non ha mai aperto concretamente alla possibilità di cedere l'argentino ai bianconeri. Ma le strade della Vecchia Signora e dell'attuale attaccante del Paris Saint-Germain potrebbe incontrarsi nei prossimi mesi.

Infatti, secondo quanto dichiarato da Romeo Agresti, corrispondente della Juventus per 'Goal', qualora il club francese decidesse di riscattare Mauro Icardi a quel punto la Juventus potrebbe farsi avanti per acquistare l'argentino. Infatti, il Psg potrebbe ascoltare le proposte che arriveranno per l'attaccante ex Sampdoria. Se, invece, Mauro Icardi dovesse tornare all'Inter le speranze della Juventus di averlo sarebbero modeste, visto che i nerazzurri non lo venderebbero alla loro rivale storica. Perciò la situazione dell'argentino andrà monitorata con molta attenzione e, nei prossimi mesi, si potrebbe parlare molto di lui, con la Juventus che resta spettatrice interessata in attesa di capire quali saranno le mosse del Psg per il bomber argentino.