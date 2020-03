La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del prossimo Calciomercato estivo. L'esigenza principale della società bianconera sarà quella di rafforzare il centrocampo, dopo le difficoltà tecniche e fisiche della mediana bianconera in questa stagione. Il nome accostato alla Juventus è quello del centrocampista francese Paul Pogba, che difficilmente rimarrà al Manchester United anche la prossima stagione. Con il contratto in scadenza a giugno 2021 e con nessuna intenzione di rinnovare la sua intesa con la società inglese, per lo United l'unica occasione di monetizzare dalla sua cessione è proprio il prossimo calciomercato estivo.

Inoltre già a gennaio la dirigenza inglese ha investito su Bruno Fernandes, che rappresenterebbe il sostituto del nazionale francese. Oltre all'esigenza di rafforzare la mediana, in estate la Juventus potrebbe decidere di cambiare di nuovo la gestione tecnica. Sarebbe infatti a rischio la permanenza di Maurizio Sarri alla Juventus anche la prossima stagione, il tutto per le difficoltà del tecnico toscano di portare le sue idee di calcio alla rosa bianconera.

Per il Corriere della Sera il presidente Agnelli potrebbe cercare di portare a Torino uno dei suoi tecnici preferiti, ovvero Zinedine Zidane.

Juventus, Zidane e Pogba potrebbero lavorare insieme in bianconero

Secondo il noto giornale italiano, la Juventus potrebbe decidere di affidarsi a Zidane per la prossima stagione. Già la scorsa stagione il presidente Agnelli aveva pensato all'attuale allenatore del Real Madrid per sostituire Allegri ma la firma del francese con la società spagnola ha evidentemente cambiato i piani della dirigenza bianconera che poi in estate si è affidata a Maurizio Sarri.

L'arrivo di Zidane a Torino potrebbe essere favorito dall'ennesimo screzio avuto fra 'Zizou' e il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Si parla di un possibile arrivo al Real dalla prossima stagione dell'ex tecnico del Tottenham Maurizio Pochettino. Qualora Zidane dovesse arrivare alla Juventus, potrebbe trovare Paul Pogba, da sempre apprezzato dall'allenatore francese. Sarebbe proprio la volontà di Florentino Perez di non accontentare Zidane nell'acquisto del centrocampista dello United una delle cause del deterioramento del rapporto professionale fra le due parti.

Juventus, possibile offerta per Pogba

Come dicevamo, il centrocampista francese Paul Pogba potrebbe essere uno dei principali acquisti della Juventus per la prossima stagione. Si parla di una valutazione di mercato di circa 100 milioni di euro. La società bianconera potrebbe inserire delle contropartite tecniche apprezzate dal Manchester United per diminuire l'offerta cash, una su tutte Aaron Ramsey. Il gallese è valutato circa 30 milioni di euro dalla Juventus.