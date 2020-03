Una delle scelte più sorprendenti di Maurizio Sarri in Juventus-Inter è stato lo spostamento di Cuadrado nel ruolo di terzino destro. Il tecnico della Juventus ci aveva già abituato a schierare il colombiano come esterno difensivo ma nelle ultime partite, complice il definitivo passaggio al 4-3-3 dell'allenatore toscano, lo ha spesso impiegato come centrocampista offensivo destro. Così è stato anche in Champions League contro il Lione, con la Juventus che ha disputato una delle partite più negative della stagione.

Potrebbe non essere un caso che il ritorno di Juan Cuadrado nel ruolo di terzino ha coinciso con l'importante vittoria della Juventus contro l'Inter in campionato. Fra l'altro, il colombiano è stato uno dei migliori campo: su Instagram il nazionale sudamericano ha voluto però fare i complimenti a tutti i suoi compagni. In particolar modo ha voluto menzionare la prestazione importante di Paulo Dybala, che ha realizzato il gol del definitivo 2 a 0 dopo una grande azione personale. L'argentino è entrato nel secondo tempo ed è stato decisivo per la vittoria finale dei bianconeri.

Cuadrado si complimenta con Dybala

Il centrocampista colombiano Juan Cuadrado, dopo la vittoria della Juventus contro l'Inter, ha postato su Instagram una sua foto in compagnia di Paulo Dybala. L'argentino è stato votato da gran parte degli addetti ai lavori come migliore in campo. La prestazione dell'argentino è stata esaltata anche da Cuadrado che ha scritto: "Mamma mia che giocatore, e che partita, grandi ragazzi".

Il colombiano ha voluto fare i complimenti anche a tutta la squadra, che ha dato una dimostrazione di forza importante contro una delle migliori squadre di Serie A. Partita decisa nel secondo tempo, dopo un prima frazione molto equilibrata in cui l'Inter è riuscito a contenere il gioco della Juventus. La squadra di Conte non ha demeritato mettendo in mostra un buon gioco e schiacciando per alcuni minuti la Juventus nella propria difesa.

Il gol di Ramsey ad inizio secondo tempo ha evidentemente affievolito le motivazioni degli ospiti. Ci ha pensato poi Dybala a mettere il punto interrogativo sulla partita grazie al gol del definitivo 2 a 0 della Juventus.

Sarri nel post partita su Paulo Dybala

Non solo Cuadrado, anche Maurizio Sarri ha voluto elogiare Paulo Dybala confermando come l'argentino, quando entra a partita in corso, è sempre devastante. Il gol del 2 a 0 arrivato dopo una grande azione personale è l'ennesima conferma della grande stagione fino ad ora disputata dal 10 bianconero. Di certo il tecnico toscano spera che Dybala possa ripetersi anche in Champions League.

La Juventus sarà impegnata martedì 17 marzo alle ore 20:45 nel ritorno degli ottavi di finale contro il Lione. Dopo la sconfitta per 1 a 0 subita al 'Groupama Stadium' i bianconeri sono chiamati a fornire una prestazione convincente all''Allianz Stadium' di Torino. La speranza per i tifosi juventini è che la squadra di Sarri possa ribaltare il risultato dell'andata.