Anche in questa stagione Cristiano Ronaldo sta dimostrando di essere un vero trascinatore e non è un caso che la Juventus quando segna il portoghese non perde mai. In questa stagione l'asso di Madeira ha realizzato 21 gol in altrettante partite di Serie A, 2 reti in 7 gare di Champions League e 2 gol in 2 partite di Coppa Italia. Nel recente match di Champions League contro il Lione la Juventus è uscita sconfitta per 1-0, con il portoghese rimasto a secco nonostante una buona prestazione individuale.

Ronaldo è stato di recente intervistato dalla nota emittente satellitare Sky Sport, soffermandosi su diversi argomenti interessanti. Una delle tematiche principali affrontate è stata la Champions League, tema su cui il portoghese si è detto convinto che la Juventus sarà in grado di ribaltare il risultato nel match di ritorno. Ha poi aggiunto che prima di pensare alla Champions League, sarà fondamentale raccogliere importanti risultati nelle partite in cui la Juventus sarà impegnata in campionato e in Coppa Italia.

CR7 sulla Champions League: 'Fiduciosi di ribaltare il risultato'

Un Cristiano Ronaldo deciso e convinto dei propri mezzi ha risposto ad alcune domande poste da un giornalista di Sky Sport. Uno dei principali argomenti trattati è stata la Champions League, con il portoghese che ha sottolineato come tutta la squadra sia arrabbiata per il risultato maturato nell'andata degli ottavi di finale contro il Lione.

Il campione lusitano ha dichiarato: "siamo molto fiduciosi di ribaltare il risultato e passare il turno". Ha poi aggiunto di essere consapevole che la Champions League sia la competizione più difficile al mondo e vi si incontrano squadre molto complicate da affrontare. Il portoghese però - in vista della gara di ritorno - conta sull'apporto dei propri tifosi, che inciteranno la squadra per aiutarla a qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione europea.

Il numero 7 bianconero poi ha ribadito l'importanza però di concentrarsi prima sulle partite che precederanno la Champions League, con l'obiettivo di raccogliere le vittorie e arrivare carichi al match contro il Lione.

Le prossime partite della Juventus

Dopo il rinvio di Juventus-Inter, i bianconeri sono pronti a preparare il match di Coppa Italia contro il Milan previsto per mercoledì 4 marzo all' 'Allianz Stadium'.

Poi domenica 8 marzo alle ore 18:00 ci sarà il match contro il Bologna al 'Dall'Ara', mentre nella giornata successiva la squadra bianconera giocherà venerdì 13 marzo contro il Lecce.

Impegno anticipato proprio perché la Juventus è poi attesa dal ritorno degli ottavi Champions contro il Lione.