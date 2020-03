La Juventus questa mattina ha proseguito la preparazione in vista della gara contro l'Inter. Maurizio Sarri ha potuto curare i dettagli tattici per il match contro i nerazzurri. Per questa gara, la Juventus spera di ritrovare Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino, nei giorni scorsi, ha accusato un fastidio all'adduttore e perciò resta in dubbio per la prossima partita. Quest'oggi Chiellini ha svolto una seduta personalizzata.

La Juventus lavora in vista della gara contro l'Inter

La Juventus ha iniziato la sua marcia di avvicinamento verso la partita contro l'Inter.

Infatti, i bianconeri questa mattina sono scesi in campo alla Continassa per allenarsi e preparare il match contro i nerazzurri. Maurizio Sarri ha alcuni dubbi di formazione e in particolare deve capire se Giorgio Chiellini sarà a disposizione. Infatti, il capitano della Juventus ha accusato un piccolo fastidio muscolare e quindi resta da capire se lo staff vorrà rischiarlo o se lo preserverà per la Champions League. Se Sarri dovesse decidere di non schierare Chiellini, a quel punto i due titolari sarebbero Bonucci e de Ligt.

Se invece, alla fine, Chiellini dovesse farcela, al suo fianco ci sarà solo uno tra il difensore olandese e il centrale viterbese.

Ronaldo titolare nella gara tra la Juventus e l'Inter

Gli ultimi giorni non sono stati facili per Cristiano Ronaldo che nella giornata di martedì ha ricevuto una bruttissima notizia. Infatti, la mamma è stata colta da un malore ed è stata ricoverata in ospedale. CR7 è volato subito a Madeira per stare vicino alla signora Dolores.

Fortunatamente, le condizioni della mamma dell'attaccante della Juventus sembrano essere in miglioramento e perciò Cristiano Ronaldo già nella serata di martedì 3 marzo ha fatto il suo ritorno a Torino. CR7, dunque, già da mercoledì ha ripreso ad allenarsi con la Juventus e ha messo nel mirino la gara contro l'Inter. Contro i nerazzurri, Cristiano Ronaldo sarà certamente titolare e guiderà l'attacco della Juventus.

Al suo fianco probabilmente ci sarà Paulo Dybala che è nettamente favorito su Gonzalo Higuain. A completare l'attacco della Juventus dovrebbe esserci Juan Cuadrado. Inoltre, per la gara contro l'Inter saranno a disposizione anche Sami Khedira e Douglas Costa ma entrambi potranno giocare solo uno spezzone di gara.

La Juventus venerdì si allenerà al mattino

La Juventus, anche nella giornata di venerdì 6 marzo, si allenerà alla Continassa per preparare la gara contro l'Inter. La squadra domani si ritroverà al JTC per svolgere una seduta mattutina. Inoltre, nei prossimi giorni, tutti i giocatori della Juventus, così come tutti i calciatori della Serie A, dovranno seguire alcune regole in merito di prevenzione.

In particolare i campioni juventini non potranno fermarsi per fare foto e autografi con i tifosi.