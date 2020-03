Negli ultimi giorni la Juventus e i suoi calciatori hanno deciso di scendere in campo per dare il proprio contributo nella battaglia contro il Coronavirus. Infatti, la società bianconera ha lanciato una raccolta fondi per sostenere gli ospedali di Torino e del Piemonte. I calciatori juventini, ovviamente, sono al fianco del club in questa bella iniziativa, ma molti di loro hanno scelto di dare un contributo anche singolarmente.

Infatti, Leonardo Bonucci e sua moglie Martina nelle ultime ore hanno deciso di donare 120.000 euro alla Città della Salute di Torino.

Il difensore della Juventus al fianco sanità torinese

La Juventus e i suoi calciatori in questi giorni hanno deciso di aiutare la sanità torinese e piemontese. Tutta la società ha istruito una campagna di raccolta fondi chiamata: "Distanti ma uniti", ma i giocatori hanno dato vita anche ad iniziative singole. Ad esempio Federico Bernardeschi ha istituito una raccolta benefica in aiuto dell'ospedale Humanitas Gradenigo. Mentre Leonardo Bonucci insieme a sua moglie ha scelto di aiutare l'azienda della Città della Salute di Torino.

La coppia è legatissima alla sanità torinese, visto che alcuni anni fa il loro piccolo Matteo è stato operato all'ospedale Regina Margherita. Dunque, Bonucci e consorte in questo momento di grande emergenza a causa del Coronavirus hanno voluto fare qualcosa di concreto. Il difensore della Juventus e la moglie hanno donato 120.000 euro per poter acquistare due ecografi portatili per le rianimazioni e le valutazioni a letto dei pazienti.

Inoltre, uno di questi due strumenti è dotato di sonde pediatriche. La cifra devoluta dai coniugi Bonucci servirà anche per acquistare cinquanta mascherine filtranti a circuito d'aria.

L'assessore Icardi ringrazia il giocatore della Juventus

Dopo la donazione fatta dal difensore della Juventus in favore della Città della Salute di Torino, l'assessore regionale alla sanità del Piemonte Luigi Icardi ci ha tenuto a ringraziare il giocatore bianconero: "Ringrazio i coniugi Bonucci per la loro generosità", aggiungendo che quando l'emergenza legata al Coronavirus sarà terminata spera di poter incontrare i coniugi Bonucci, di poterli abbracciare e dare loro una calorosa stretta di mano.

Icardi vuole incontrare il difensore della Juventus e tutti i benefattori che in questi giorni hanno dato il proprio contributo per aiutare la sanità piemontese impegnata nella lotta contro il Covid-19.

Bonucci, oltre alla donazione fatta con la moglie, si è schierato anche al fianco della Juventus nella campagna di raccolta fondi istituita dal club bianconero su Go fund me.