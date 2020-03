L'emergenza coronavirus sta evidentemente condizionando tutta l'Italia. Anche il calcio ha subito un condivisibile stop sia a livello nazionale che europeo. Di ieri infatti è la decisione della UEFA di sospendere e rinviare a data da destinarsi le competizioni europee come Champions League ed Europa League. Martedì 17 marzo ci sarà un importante incontro in cui si delineerà il futuro di tale competizioni. Probabile che nella stessa sede ci si possa pronunciare anche sull'eventuale disputa o meno dell'Europeo 2020.

Sull'argomento è intervenuto anche l'ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi. Nella trasmissione Sette Gold l'ex dirigente bianconero ha dichiarato che è normale siano state prese delle precauzioni da parte della FIGC e della UEFA. L'ex dirigente condivide lo stop di gran parte dei campionati e delle competizioni europee dunque, d'altronde, ha dichiarato l'ex dg, 'il calcio è uno sport di contatto ed il rischio di contagio è elevato'. L'ex direttore ha poi detto la sua sull'evoluzione della Serie A dando il suo suggerimento per l'eventuale proseguo della stagione.

Data l'incertezza di questa emergenza, per l'ex amministratore delegato bianconero la soluzione più sensata sarebbe quella di rinviare l'Europeo 2020, previsto per l'estate.

'Ipotesi più clamorosa e sensata è rinviare Europeo'

Luciano Moggi, a Sette Gold, ha dichiarato che è da escludere l'assegnazione dello scudetto alla Juventus. Secondo l'ex amministratore delegato bianconero infatti "l'ipotesi più clamorosa e sensata è rinviare l'Europeo".

In caso di rinvio ci sarebbe infatti il tempo di recuperare il campionato e quindi concludere la stagione calcistica 2019-2020. Fra l'altro nelle ultime ore l'ipotesi dello spostamento dell'Europeo 2020 si fa sempre più strada riscuotendo importante credito anche oltre i nostri confini, dove tutte le nazioni europee stanno iniziando a patire i primi effetti del contagio.

I prossimi impegni di UEFA e FIGC

Come accennato in precedenza, martedì 17 marzo la UEFA stabilirà l'evoluzione delle competizioni europee per club (Champions League ed Europa League) e della competizione europea per nazioni per eccellenza (Europei 2020). Lunedì 23 marzo invece ci sarà il consiglio federale organizzato dalla FIGC e dalla Lega. Si deciderà in quell'occasione come far concludere campionato e Coppa Italia della stagione 2019-2020. Sulla Serie A ci sono varie ipotesi: la stessa Lega nella giornata di ieri ha però emesso un comunicato stampa molto chiaro: 'La posizione della Lega Serie A, condivisa ieri con i Club e seguita da tutte le altre Leghe europee, resta quella di terminare l'attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo permetteranno'.