In attesa di ritrovare il calcio giocato, a dominare la scena in questi giorni è sicuramente il Calciomercato. La crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria condizionerà inevitabilmente le trattative. Probabile che tante di queste si definiranno attraverso degli scambi o magari con l'acquisto di parametri zero. La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste dell'estate. Sono tanti i nomi accostati alla società bianconera. Inevitabile però che la dirigenza dovrà tenere conto del bilancio.

Possibile quindi che la società bianconera attui un alleggerimento della rosa prima di poter investire. Come scrive il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, uno dei possibili partenti in estate alla Juventus è sicuramente il centrocampista offensivo Federico Bernardeschi. Il prossimo arrivo di Dejan Kulusevski dovrebbe infatti limitare ulteriormente l'impiego del nazionale italiano. Proprio Gianluca Di Marzio ha infatti dichiarato: "Bernardeschi è in uscita, perché arriva Kulusevski che ha caratteristiche simili e su cui la Juventus punta in prospettiva".

Di Marzio: 'Bernardeschi uno dei pezzi più interessanti del mercato'

Secondo il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio una delle possibili cessioni eccellenti della Juventus in estate potrebbe essere quella di Federico Bernardeschi. Già vicino al trasferimento al Barcellona la scorsa estate e a gennaio, il nazionale italiano con Sarri non è riuscito a ritagliarsi uno spazio da titolare. L'arrivo di Kulusevski inoltre crea ancora più concorrenza sia nel ruolo di trequartista centrale che nell'eventuale posizione di mezzala.

La Juventus in estate chiedeva circa 60 milioni di euro: si era parlato di uno scambio con Rakitic più l'aggiunta di un'offerta cash. Trattativa che non si è concretizzata anche perché il Barcellona voleva praticamente uno scambio alla pari. L'eventuale partenza di Bernardeschi potrebbe non essere la sola. Si parla infatti di altre cessioni pesanti come quella di Rugani, Pjanic, Douglas Costa e Higuain.

Le possibili cessioni della Juventus

Daniele Rugani in questi giorni è finito nelle notizie di cronaca per il caso di positività al Coronavirus. Nonostante questo la sua partenza in estate è probabile. Piace in particolar modo in Premier League. Miralem Pjanic invece potrebbe finire al Paris Saint Germain. Douglas Costa potrebbe rientrare in uno scambio di mercato con il Manchester City. Alla Juventus infatti interessa la punta brasiliana Gabriel Jesus. Da valutare anche la posizione di Gonzalo Higuain. In scadenza di contratto a giugno 2021, la cessione in estate potrebbe essere l'ultima occasione della Juve per monetizzare da una eventuale partenza.