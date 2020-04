L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri cercano rinforzi che possano far fare un salto di qualità ulteriore, puntando al titolo e, quantomeno, al passaggio della fase a gironi di Champions League. Il club meneghino ha intenzione di intervenire in tutti i reparti, anche se prima cercherà di piazzare sul mercato quei giocatori messi ai margini dal tecnico, Antonio Conte. Un grande rinforzo arriverà quasi sicuramente in attacco, dove si cercherà un giocatore in grado di alternarsi con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

E il nome caldo sembra essere quello di Pierre Emerick Aubameyang.

L'Inter pensa a Aubameyang

Uno dei nomi che piace all'Inter in vista della prossima sessione di calciomercato è quello di Pierre Emerick Aubameyang. L'attaccante dell'Arsenal ha dimostrato anche in questa stagione di poter essere decisivo. Pur non giocando da prima punta, sono diciassette le reti messe a segno in ventisei presenze di Premier League, a fronte di tre reti messe a segno in sei partite disputate in Europa League.

Il classe 1989 ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e le trattative per il rinnovo non sembrano decollare.

Il giocatore, infatti, vuole cercare di giocare in Champions League, competizione che difficilmente vedrà protagonista l'Arsenal, che rischia di restare fuori dalla massima competizione europea per il terzo anno consecutivo ma, allo stesso tempo, rischia anche di non qualificarsi in Europa League.

L'Inter ha pensato a lui vista la situazione contrattuale, che potrebbe favorirne il colpo ad un prezzo di mercato abbordabile rispetto al suo reale valore.

I Gunners non potranno mai chiedere i settanta milioni pagati al Borussia Dortmund: a gennaio si parlava di cifre intorno ai cinquanta milioni, ma ora potrebbero bastarne anche trentacinque. E con l'attaccante del Gabon i nerazzurri completerebbero un reparto avanzato altamente competitivo con Lukaku e Lautaro Martinez, il quale non sarà ceduto a meno che qualcuno non paghi la clausola rescissoria da centoundici milioni.

Altri due nel mirino

Aubameyang non è l'unico nome caldo in casa Inter. I nerazzurri, infatti, cercano un rinforzo anche in mezzo al campo e sembrerebbero essere tornati su Arturo Vidal. Anche il centrocampista cileno ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e questo potrebbe facilitare le trattative con il Barcellona.

Per gli esterni, invece, il nome in cima alla lista di Ausilio e Marotta sarebbe quello di Emerson Palmieri, con il Chelsea pronto a trattare per proposte tra i venti e i venticinque milioni di euro per cedere il laterale italo-brasiliano.