Continuano ad arrivare indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, anche in questo periodo di pausa dalle competizioni calcistiche. Le ultime notizie si concentrano su Federico Bernardeschi, giocatore che ha vissuto una stagione piuttosto travagliata. L'ex calciatore della Fiorentina, infatti, nonostante la fiducia accordatagli dal tecnico bianconero Maurizio Sarri, ha abbassato notevolmente il suo rendimento rispetto agli anni passati. Bernardeschi è stato impiegato in più ruoli in questa stagione, ma non ha mai convinto veramente, deludendo le aspettative di Sarri e dei tifosi bianconeri.

Il classe 1994, dunque, potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di calciomercato estivo. Su di lui ci sarebbero alcuni club, tra i quali anche il Milan (negli scorsi mesi si era parlato di un possibile scambio con Paquetà, ma poi la trattativa è saltata). Stando alle ultime notizie trapelate, riportate dal noto quotidiano torinese Tuttosport, sull'ex giocatore della Fiorentina sarebbe piombato anche l'Atletico Madrid.

Mercato Juventus, possibile scambio Bernadeschi-Saul Niguez

Il tecnico del club madrileno, Diego Pablo Simeone, sarebbe fortemente interessato al giocatore della Juventus.

Secondo Tuttosport infatti Simeone apprezza notevolmente le caratteristiche tecniche di Federico Bernardeschi e lo riterrebbe adatto al suo gioco. La Juventus potrebbe sfruttare questo interesse per chiedere come contropartita tecnica Saul Niguez. Si tratta certamente di uno dei migliori giocatori in Europa nel suo ruolo e negli ottavi di Champions League contro il Liverpool ha offerte delle prestazioni degne di nota, portando i colchoneros ai quarti di finale.

La Juventus potrebbe decidere di mettere sul piatto, oltre al cartellino di Bernardeschi, un conguaglio a favore dell'Atletico Madrid. Sulla carta, Saul Ninguez sarebbe il sostituto perfetto di Emre Can, che a gennaio ha deciso di lasciare la Juventus per proseguire la sua carriera al Borussia Dortmund. Sarà comunque difficile per la Juventus cercare di convincere l'Atletico Madrid a privarsi di uno dei suoi campioni.

Saul Niguez, infatti, è legato ai colchoneros fino al 2026.

Juventus, nel mirino ci sarebbe anche Manuel Neuer

Intanto, la Juventus avrebbe messo nel mirino anche Manuel Neuer. Il fortissimo portiere è in scadenza con il Bayern Monaco nel 2021 e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con il club tedesco. Stando alle ultime notizie trapelate, la Juventus avrebbe intenzione di sfruttare questa situazione e avrebbe avuto dei contatti con gli agenti di Neuer. I bianconeri potrebbero offrire quindici milioni per l'estremo difensore tedesco.