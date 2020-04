Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus anche in questo periodo legato all'emergenza sanitaria in tutto il mondo. La dirigenza del club bianconero avrebbe intenzione di rinforzare la squadra nella prossima sessione estiva e starebbe monitorando alcuni esterni offensivi di qualità.

Negli scorsi giorni si è parlato di Ousmane Dembelé del Barcellona. Nelle ultime ore, però, alla Juventus è stato accostato il nome di Angel Di Maria, fortissimo esterno offensivo che milita nelle fila del Paris Saint Germain.

La prossima sessione estiva sarà caratterizzata da numerosi scambi; a causa della crisi che ha colpito tutto il mondo, inoltre, numerosi top player in scadenza di contratto potrebbero cambiare squadra a prezzi abbastanza contenuti. Uno di questi potrebbe essere proprio Angel Di Maria; l'attaccante esterno argentino ha un contratto con il Paris Saint Germain fino al 2021 e la dirigenza del club francese non vorrebbe perderlo a parametro zero. Perciò, il campione sudamericano potrebbe decidere di proseguire la sua carriera altrove già questa estate.

Mercato Juventus, possibile colpo Di Maria in estate

Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo 'todofichajes.com', la Juventus avrebbe messo nel mirino il talentuoso trentaduenne argentino. A sponsorizzare l'acquisto di Di Maria sarebbe Cristiano Ronaldo, che apprezza moltissimo le qualità del giocatore sudamericano, del quale è da tempo molto amico. Il campione portoghese, infatti, è stato compagno di squadra del 'Fideo' ai tempi del Real Madrid e non disdegnerebbe di tornare a giocare con lui.

Come detto in precedenza, Angel Di Maria potrebbe liberarsi a cifre piuttosto basse, a causa della crisi economica collegata all'emergenza sanitaria. Per strapparlo al Paris Saint Germain, infatti, potrebbero bastare venti milioni di euro, una cifra sicuramente molto bassa, considerando l'enorme talento del giocatore.

Juventus, Paratici non mollerebbe Haaland

Sempre per quanto riguarda il reparto offensivo, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici non avrebbe alcuna intenzione di mollare Erling-Braut Haaland, quanto meno in prospettiva futura.

L'attaccante norvegese classe 2000 è stato la rivelazione di questa stagione; con le maglie di Red Bull Salisbugo e Borussia Dortmund è infatti riuscito a mettere a segno ben 33 reti. Al momento, come riporta il noto quotidiano tedesco Bild, per Haaland si è parlato di una clausola rescissoria di almeno settantacinque milioni di euro. Pare difficile che il giocatore possa lasciare la Germania pochi mesi dopo esservi approdato. Su di lui, comunque, sarebbe molto forte l'interesse di alcuni top club europei, in particolare quello del Real Madrid.