Non si fermano le indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus, neanche in questo periodo di pausa legato alla diffusione del coronavirus in tutto il mondo. Il club bianconero sarebbe alla ricerca di un centrocampista di qualità per la prossima sessione estiva. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sta monitorando alcuni profili di caratura internazionale, ma nelle ultime ore sono arrivate alcune importanti notizie. Stando a quanto riporta il noto giornalista sportivo Paolo Paganini, infatti, il prossimo colpo della Juventus potrebbe essere Ivan Rakitic.

Il collaboratore della Rai ha scritto sul suo profilo Twitter di essere stato informato da un suo amico e collega spagnolo del fatto che il centrocampista croato sarebbe molto vicino alla Juventus. Pare infatti che Rakitic non si trovi più bene a Barcellona e che starebbe spingendo per proseguire altrove la sua carriera, in particolare a Torino.

Mercato Juventus, possibile colpo Ivan Rakitic in estate

Il centrocampista croato ha avuto numerosi problemi a Barcellona in questa stagione, soprattutto quando ancora in panchina c'era Ernesto Valverde, allenatore che non lo considerava titolare.

Con Setien le cose non sono migliorate particolarmente, tanto che il centrocampista di origine balcanica non avrebbe cambiato la sua decisione di lasciare la Catalogna. Rakitic sarebbe un giocatore molto apprezzato da Maurizio Sarri per le sue caratteristiche tecniche. Classe 1988, unisce quantità a qualità e formerebbe con Miralem Pjanic una coppia tutta in salsa balcanica. Il prezzo, inoltre, sarebbe molto inferiore a quello che la Juventus dovrebbe sborsare per Paul Pogba.

Il Manchester United non ha intenzione di fare sconti per il campione francese, valutato circa centocinquanta milioni di euro. Per Ivan Rakitic, invece, ne basterebbero trenta o trentacinque. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore.

Juventus, nel mirino anche Dani Ceballos dell'Arsenal

Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, inoltre, la Juventus sarebbe piombata anche su Dani Ceballos, talentuoso centrocampista iberico di proprietà del Real Madrid, ora in prestito all'Arsenal.

La dirigenza delle Merengues lo valuta circa quaranta milioni di euro. La Juventus sarebbe fortemente interessata al calciatore, per il quale sarebbe disposta a versare un ingaggio tra i quattro e i cinque milioni di euro. L'Arsenal vorrebbe tenerlo almeno per un altra stagione all'Emirates Stadium e su di lui ci sono anche alcune squadre del campionato spagnolo, come Valencia e Betis Siviglia. Ceballos potrebbe preferire il ritorno in Liga alla Juve.