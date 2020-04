La notizia di Higuain, che pare non voglia tornare in Italia per la paura di un contagio da Coronavirus, non è l'unico problema che la Juve si trova ad affrontare in queste ore: i media portoghesi, infatti, hanno dato la notizia dello sviluppo di un focolaio di contagi da Covid-19 nell'isola di Madeira, dove in questo momento si trovano Cristiano Ronaldo e la sua famiglia.

La situazione coronavirus a Camara de Lobos

Camara de Lobos è una cittadina portoghese sita nella regione autonoma di Madeira, che in queste ore sta diventando, suo malgrado, molto nota per un piccolo ma significativo focolaio da coronavirus: il tutto sarebbe partito con 10 persone positive al Covid-19 cui nelle ultime ore se ne sono aggiunte altre 19.

Uno dei positivi abita proprio a Funchal, dove CR7 si allena quasi ogni giorno nello stadio del Nacional. In totale i casi a Madeira sono saliti a 83 in poche ore, una situazione quindi molto preoccupante per l'attaccante e per la sua famiglia.

La Juventus penserebbe ad un rientro anticipato

Ma a preoccuparsi dello scoppio improvviso dei focolai a Madeira è anche la Juventus: la società bianconera starebbe pensando ad un rientro anticipato di Cristiano Ronaldo, proprio per consentirgli di spostarsi adesso che la situazione è ancora sotto controllo.

Così come gli altri giocatori che sono tornati nei propri paesi d'origine, Ronaldo dovrebbe rientrare a Torino in vista della ripresa degli allenamenti, prevista, al momento, al 4 maggio con la fine del lockdown e l'inizio della Fase 2, e considerata la situazione poco rosea che si va delineando è molto probabile che la Juve anticipi il tutto già ai prossimi giorni.

Gli altri rientri a Torino

A Torino è già rientrato, proprio nelle ultime ore, Miralem Pjanic, che ha documentato il sua viaggio con tanto di foto dal jet privato messo a disposizione dal presidente Agnelli.

Per gli altri stranieri della Juve, la società ha fatto sapere che non c'è nessuna richiesta ufficiale di rientro lasciando la decisione alla volontà di ognuno. Sono attese dunque notizie su Douglas Costa, Szczesny, Rabiot, Alex Sandro, Khedira e Danilo, mentre è ancora in bilico la situazione di Higuain. Tutti coloro che rientreranno nei prossimi giorni, compreso Pjanic già a Torino, dovranno sottoporsi ad un periodo di quarantena obbligatorio di 14 giorni in ossequio alla norma vigente in Italia per chi fa rientro dall'estero.