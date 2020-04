Il Milan, anche in questo momento molto delicato, avrebbe iniziato a pensare ai possibili acquisti in vista del prossimo Calciomercato estivo. I rossoneri hanno ampiamente deluso le attese nella parte di stagione disputata, non riuscendo a piazzarsi praticamente mai tra le prime quattro del campionato: tanta confusione con Gianpaolo in panchina, un po meglio con Pioli con cui la squadra ha comunque commesso tanti passi falsi.

Alla luce dell'annata in corso, sarà importante non sbagliare nulla nella prossima sessione di calciomercato, ecco che le ipotesi Werner e Thiago Silva potrebbero offrire interessanti garanzie da questo punto di vista.

Milan, Thiago Silva potrebbe tornare in rossonero

Secondo quanto riportato da 'Goal.com', Thiago Silva potrebbe tornare al Milan. Il 35enne ha trascorso tre stagioni a San Siro prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain nel 2012 ed è stato parte dell'ultima formazione rossonera che è riuscita a vincere la Serie A nel 2010-11. Con la conclusione del suo contratto con il Paris Saint Germain non è ancora chiaro come possa proseguire la sua carriera, con l'agente Paulo Tonietto a non aver escluso nulla.

"Nel calcio tutto è possibile, ma dobbiamo aspettare per vedere cosa accadrà a causa della pandemia", ha detto Tonietto a 'MilanNews'. “Ha una grande ammirazione per il Milan, gli anni trascorsi lì hanno segnato la sua carriera. Sa del grande affetto che i fan hanno per lui". Resta da vedere comunque se Silva lascerà il Paris Saint Germain o se rinnoverà il suo contratto con i campioni di Francia.

Milan, possibile inserimento per Timo Werner

Il Milan potrebbe inoltre puntellare l'attacco e starebbe perciò pensando all'acquisto dell'attaccante del Lipsia, Timo Werner: ad esserne convinta la testata Milannews.it. Werner quest'anno ha segnato 21 gol in 25 partite di campionato portando i tedeschi al terzo posto: Manchester United, Bayern Monaco e Liverpool sono stati accostati al giocatore, tutti club che potrebbero anche decidere di pagare la clausola rescissoria di 60 milioni di euro che scadrà alla fine di aprile.

L'ipotesi Werner dunque esiste ed il potenziale arrivo di Ralf Ragnick potrebbe portare i rossoneri a concentrarsi con grande forza sulla pista tedesca, magari vendendo Paquetà per fare cassa. La forte concorrenza porta comunque il Milan a sondare anche altre piste. Secondo quanto affermato da Claudio Raimondi di SportMediaset, i rossoneri potrebbero infatti investire su un nome a sorpresa per rafforzare il proprio attacco quest'estate. Il nome caldo è quello di Milik con il Napoli che non sembra però disposto a discostarsi dalla richiesta di 40 milioni di euro senza l'inserimento di alcuna contropartita.