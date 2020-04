L'Inter sarà una protagonista della prossima sessione di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le uscite. Sul fronte cessioni sono tanti gli argomenti in sospeso, che potrebbero permettere al club nerazzurro di accumulare un tesoretto importante poi da investire per rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico Antonio Conte. Uno dei reparti che subirà delle modifiche è sicuramente quello degli esterni, visto che gli unici che sembrano sicuri di restare sarebbero Antonio Candreva e Ashley Young, con l'inglese che dovrebbe prolungare il contratto fino a giugno 2021.

L'Inter penserebbe ad Alaba

L'Inter interverrà sicuramente per rinforzare gli esterni nella prossima sessione di calciomercato. Sia Biraghi che Moses, infatti, potrebbero non essere riscattati e quindi tornare rispettivamente alla Fiorentina e al Chelsea.

Uno dei nomi che sarebbe finito sul taccuino di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sarebbe quello di David Alaba. L'esterno austriaco ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e per questo motivo il Bayern Monaco potrebbe decidere di cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno dopo.

Il giocatore piacerebbe molto ad Antonio Conte, essendo molto duttile avendo dimostrato in Germania di essere in grado di giocare sia come esterno di difesa, sia come esterno di un centrocampo a cinque e, soprattutto, anche come terzo di difesa. Un vero e proprio jolly a disposizione del tecnico nerazzurro. Alaba ha disputato 20 partite in Bundesliga, mettendo a segno una rete e collezionando un assist in questa stagione.

Nonostante abbia alle spalle tanti anni ad altissimi livelli, sia in Germania che in campo europeo, l'austriaco è ancora relativamente giovane, essendo un classe 1992.

La possibile richiesta del Bayern Monaco

Il contratto in scadenza a giugno 2021 potrebbe favorire la cessione di David Alaba. Il Bayern Monaco sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter la prossima estate, anche perché il rapporto tra i due club è ottimo.

La valutazione dell'esterno austriaco resta importante, ma l'emergenza che ha colpito anche il mondo del calcio e la sua situazione contrattuale influirà non poco. I bavaresi, comunque, non accetteranno di trattare per offerte inferiori ai 30/40 milioni di euro. Una cifra che però potrebbe essere dimezzata dall'inserimento nell'affare del cartellino di Ivan Perisic. L'esterno croato è in prestito al Bayern con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Per questo motivo, con l'inserimento di 20 milioni cash potrebbe anche arrivare la fumata bianca. Non manca la concorrenza, visto che su di lui ci sono anche Juventus e Real Madrid.