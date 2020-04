L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, che per quelle in uscita. In particolar modo sul fronte cessioni, un ruolo importante lo giocheranno quei calciatori che attualmente sono in prestito e che potrebbero essere riscattati definitivamente dai rispettivi club. Mentre c'è grande incognita sul futuro di Mauro Icardi, maggiore certezza sembrerebbe esserci su Ivan Perisic. L'esterno croato, infatti, potrebbe restare al Bayern Monaco, che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo.

Il Bayern vuole tenere Perisic

Il futuro di Ivan Perisic potrebbe essere ancora al Bayern Monaco la prossima stagione. L'esterno croato ha convinto i bavaresi grazie al buon rendimento offerto. Arrivato in Germania su espressa richiesta di Kovac, nonostante l'avvicendamento in panchina con l'arrivo di Flick, il giocatore è riuscito comunque a ritagliarsi un ruolo importante in prima squadra. Sono quindici le presenze accumulate in Bundesliga, realizzando quattro reti e collezionando cinque assist, a fronte di ben sei presenze in Champions League con un gol e tre assist.

Numeri importanti che avrebbero convinto il Bayern. Questo nonostante il grave infortunio subito alla caviglia dal classe 1989 a inizio febbraio, che lo ha costretto ai box, con il rientro che sarebbe dovuto avvenire a fine marzo se il campionato non fosse stato fermo.

Con la sua cessione l'Inter si prepara a realizzare una plusvalenza importante in ottica di bilancio. Perisic, infatti, è stato acquistato nell'estate del 2015 dal Wolfsburg per 18 milioni di euro.

Il Bayern lo ha prelevato dai nerazzurri in prestito oneroso da 5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

La richiesta del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco vorrebbe tenere Ivan Perisic ma è pronto ad avanzare una richiesta all'Inter. La crisi che ha colpito il mondo del calcio influirà anche sulle quotazioni dei giocatori visto che le leghe rischiano di perdere soldi importanti dai diritti tv.

Alla luce di tutto ciò, i tedeschi vorrebbero chiedere al club nerazzurro uno sconto sui 20 milioni di euro che ancora devono versare. Una richiesta che potrebbe essere anche presa in considerazione da Marotta, visto che l'esterno croato è iscritto a bilancio per poco più di 5 milioni di euro. Non è escluso che i bavaresi possano provare a mettere sul piatto quindici milioni che, uniti ai cinque milioni della scorsa estate, permetterebbero di recuperare l'investimento fatto cinque anni fa per acquistarlo dal Wolfsburg.

A differenza di Perisic, c'è grande incertezza sul futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino difficilmente verrà riscattato dal Paris Saint Germain per settanta milioni di euro e la sua volontà sarebbe quella di tornare in Italia.

Su di lui ci sono Milan e Juventus, ma la volontà dei nerazzurri sarà quella di incassare la stessa cifra o, quantomeno, registrare la stessa a bilancio.