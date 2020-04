Nel corso di questa settimana, la Juventus - così come tutte le squadre che militano nella Serie A - potrebbe venire a conoscenza di quando ripartirà la stagione sportiva. Una volta ufficialmente fissata la data per la ripresa degli allenamenti, il club bianconero richiamerà tutti i giocatori che attualmente si trovano all'estero. Fra questi c'è anche Cristiano Ronaldo, che risiede a Madeira dal 9 marzo scorso. In queste ore, però, CR7 starebbe pensando di rientrare anticipatamente a Torino visto che, negli ultimi giorni, la situazione sanitaria nell'isola portoghese è cambiata.

A 20 Km di distanza dalla casa di Cristiano Ronaldo è infatti scoppiato un focolaio di Coronavirus.

Focolaio di Coronavirus a Madeira

Sono ore di apprensione per gli abitanti di Madeira.

A Camara de Lobos è stato infatti individuato un focolaio di Covid - 19, innescato da ben 10 persone e alimentato in rapida successione da altre 19 delle quali una sarebbe residente a Funchal, dove Cristiano Ronaldo si allena da qualche giorno dopo aver preso in 'prestito' lo stadio Naçional. Considerando l'intera Madeira, i casi di Covid-19 nelle ultime ore sono saliti a 83.

A preoccupare CR7 e famiglia il fatto che il focolaio sarebbe scoppiato a 10 km da Funchal e a 20 Km da Caniço che è il paese dove attualmente vive Cristiano. Le autorità locali hanno notevolmente incrementato lo stato di allerta e prima che la situazione diventi più complicata CR7 potrebbe far ritorno a Torino attendendo presso la propria residenza piemontese che le autorità del calcio italiano fissino una data ufficiale per la ripresa degli allenamenti.

CR7 dovrà mettersi in isolamento

Cristiano Ronaldo è comunque in attesa di sapere quando potrà rientrare a Torino visto che, al momento, la Juventus non ha ancora richiamato in Italia i giocatori che sono all'estero. Il club non ha fissato alcun calendario per il rientro dei calciatori che hanno lasciato l’italia lasciando a ciascuno di loro la libera scelta, almeno fino a quando non si avrà una data certa di ripresa delle attività.

Una volta rientrato a Torino il portoghese dovrà comunque porsi in isolamento per 14 giorni come prevede il decreto del governo italiano per tutti i rientri dall'estero.

I brasiliani potrebbero rientrare il 26 aprile

Tra i giocatori juventini che si trovano all’estero vi sono anche Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro. Tutti e tre sono in Brasile e starebbero pensando di rientrare intorno al 26 aprile. Al momento, però, non c’è una data ufficiale per il rientro dei tre brasiliani.