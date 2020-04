In questi giorni la Juventus sta cercando di capire quando potranno riprendere gli allenamenti. Al momento, il club bianconero non ha ancora preso una decisione definitiva e sta aspettando di sapere con certezza quando ripartirà il campionato. La Juventus, nei prossimi giorni, dovrà richiamare i giocatori che attualmente sono all'estero. Infatti sono nove i bianconeri che attualmente non sono a Torino e quando essi faranno il loro ritorno in Piemonte dovranno mettersi in quarantena per altri 14 giorni.

Per questo motivo, è probabile che la società piemontese subito dopo Pasqua possa decidere di far tornare in Italia i giocatori che sono all'estero. Fra i calciatori che non sono a Torino c'è anche Cristiano Ronaldo, il quale è a Madeira e, in queste settimane, si sta allenando al massimo per arrivare al top alla ripresa del campionato.

L'attaccante della Juventus si allena a Madeira

Dallo scorso 9 marzo Cristiano Ronaldo si trova nella sua Madeira: infatti subito dopo la partita contro l'Inter era volato in patria per andare a trovare la madre che si trovava in ospedale.

Pochi giorni dopo il suo arrivo, poi Rugani era risultato positivo e così anche l'attaccante portoghese non è potuto rientrare a Torino, ma ha dovuto mettersi in isolamento volontario. Adesso quindi CR7 è in attesa di capire quando potrà tornare in Italia.

Nel frattempo, però, Cristiano Ronaldo sta facendo di tutto per mantenersi in forma. Infatti, l'attaccante della Juventus, nella sua villa a Funchal, si allena con grande intensità e ogni giorno svolge sedute specifiche per non perdere il ritmo.

L'obiettivo di Cristiano Ronaldo è quello di tornare a Torino al top della condizione fisica: infatti per quando rientrerà alla Continassa vuole avere esattamente la stessa condizione fisica di circa un mese fa.

CR7 vuole vincere tutto con la Juventus

In questi giorni Cristiano Ronaldo sta svolgendo un lavoro aerobico e di forza per mantenersi in forma, ma cura anche tanti altri aspetti. Infatti si dedica moltissimo a un lavoro sui piedi che serve soprattutto per la reattività.

Inoltre, l'attaccante della Juventus passa le sue giornata nuotando, sollevando pesi e facendo scatti.

Queste intense sedute di lavoro, servono per mantenere la forma visto che il pensiero fisso di Cristiano Ronaldo è solo uno: ovvero vincere tutto con il club bianconero. CR7 ha grande voglia di tornare in campo e di aiutare la sua squadra a conquistare il maggior numero di trofei. Infatti, alla ripresa delle competizioni con ogni probabilità si giocherà ogni tre giorni e Ronaldo vorrà disputare il maggior numero di partite e contribuire ad altri successi della squadra di Maurizio Sarri.