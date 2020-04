In questi giorni uno dei giocatori più chiacchierati in tema Juventus è sicuramente Paulo Dybala. L'argentino è uno dei tre calciatori bianconeri ad aver contratto il Coronavirus. Il 10 della Juventus ha di recente raccontato gli effetti sul suo fisico del virus che sta attanagliando tutta Europa e non solo. Nelle ultime ore però i giornali sportivi parlano di Dybala anche in chiave mercato. Nello specifico La Gazzetta dello Sport ha di recente lanciato un'indiscrezione molto interessante sulla punta argentina.

Secondo il noto giornale sportivo milanese, si starebbe lavorando al rinnovo di contratto del 10 della Juventus. Dovrebbe esserci un sensibile adeguamento dell'attuale ingaggio (Dybala guadagna attualmente 7,5 milioni di euro a stagione) con un allungamento almeno fino a giugno 2024. Nei desideri di Dybala però ci sarebbe un'ambizione importante: quella di diventare capitano e bandiera della Juventus. L'idea dell'argentino sarebbe quella di ripercorrere le orme di uno dei suoi idoli calcistici, ovvero Alex Del Piero.

Dybala vorrebbe diventare capitano e bandiera bianconera

Secondo La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala vuole diventare un riferimento del presente e del futuro della Juventus. L'argentino, dopo aver rischiato la cessione lo scorso Calciomercato estivo, si è ripreso la Juventus a colpi di prestazioni notevoli in campionato ed in Champions League. Si è infatti dimostrato decisivo non solo in campionato ma anche in coppa.

In attesa di riprendere a giocare, non è escluso che in questo periodo possa avvenire la tanto attesa firma sul rinnovo del contratto.

L'importanza di Dybala anche per il marketing

In una recente intervista, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici aveva confermato tutta l'intenzione da parte della società bianconera di puntare sull'argentino nel presente ma anche nel futuro. Il dirigente infatti dichiarò: "Speriamo che Dybala sia il Messi della Juve".

D'altronde, oltre ad una classe cristallina, l'argentino rimane una figura importante per la Juventus anche dal punto di vista del marketing. Dopo Cristiano Ronaldo è il calciatore della Juventus più seguito sui social network. Come è noto anche questo aspetto è diventato importante per la crescita di un brand importante come la Juventus.

La società bianconera dovrebbe quindi ripartire nella prossima stagione da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Sarebbe invece a rischio la permanenza di Gonzalo Higuain. Si parla infatti di un possibile interesse della Juventus per la punta del Paris Saint Germain Mauro Icardi.

Potrebbe svilupparsi uno scambio fra Juventus e Psg che porterebbe l'argentino a Torino e Pjanic a Parigi.