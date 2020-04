Mentre i vertici del calcio italiano si interrogano su come chiudere dignitosamente il campionato attualmente sospeso, le varie squadre di Serie A provano a gettare le basi per la nuova stagione, cominciando ad approntare potenziali operazioni di mercato da definire appena possibile. L'obiettivo dei top club è innanzitutto quello di rinforzarsi in vista del prossimo campionato: per il Napoli si tratta di migliorare la posizione acquisita nella stagione in corso, partita decisamente in sordina con Ancelotti sulla panchina e man mano migliorata con l'approdo di Rino Gattuso all'ombra del Vesuvio.

Certamente la strada da percorrere è ancora lunga, ma il tecnico di Corigliano Calabro ha dato la sensazione di aver tracciato un nuovo sentiero: un percorso che dovrebbe rilanciare la società partenopea non solo in Italia, ma anche in Europa, dove da anni sta mietendo vittime illustri sul panorama calcistico continentale, a suon di prestazioni egregie contro club e top player di elevata caratura.

Mercato Napoli, attacco in fermento: i possibili partenti

Il reparto avanzato azzurro nel corso degli anni ha annoverato tra le sue fila calciatori davvero interessanti: tra questi va annoverato Akadiusz Milik, centravanti polacco classe 1994, che nella stagione in corso ha totalizzato 22 presenze e siglato 12 reti.

Le prestazioni convincenti di Milik hanno suscitato tanto interesse tra le squadre concorrenti del campionato di Serie A, che sono alla ricerca proprio del talento azzurro: in particolare il Milan ha nel mirino il polacco, considerato quale sostituto ideale di Zlatan Ibrahimovic, ad un passo dalla partenza alla fine della stagione.

Operazione possibile dal punto di vista economico: il presidente De Laurentiis potrebbe cedere alla tentazione di cederlo ai rossoneri, in modo tale da alimentare le casse per finanziare un nuovo obiettivo di mercato.

Tra i vari obiettivi, il nome più suggestivo è senza dubbio quello di Edinson Cavani: il Matador ha lasciato un dolce ricordo all'ombra del Vesuvio, a tal punto che la tifoseria partenopea invoca a più riprese il suo nome, sperando in un graditissimo ritorno.

L'operazione Cavani: il mercato del Napoli entra nel vivo

Come annunciato da Tuttosport nell'edizione giornaliera, il sodalizio campano ha già pronta la proposta da fare al calciatore: Cavani è in rotta con il club transalpino, situazione nota ormai da tempo.

Il numero uno del Napoli intende offrire al Matador un contratto fino al giugno del 2023 per un ingaggio che si aggirerebbe intorno ai sette milioni di euro netti a stagione.

Un'offerta ghiotta che il talento uruguaiano non può assolutamente rifiutare: tra l'altro il centravanti sudamericano ha il contratto in scadenza con il Psg e quindi sarà svincolato il prossimo 30 giugno. Un motivo in più per farsi sotto, in modo tale da vincere la spietata concorrenza. Tra le pretendenti ci sono innanzitutto Chelsea e Manchester United, che farebbero follie per assicurarsi le prestazioni del 33enne attaccante, mentre sullo sfondo l'Atletico Madrid, che nel contempo si è defilato a causa del consistente ingaggio percepito da Cavani.

Cavani al Napoli e bonus in vista: il desiderio del Matador

Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la punta del Psg dovrebbe percepire anche un bonus che gli verrà corrisposto dalla società partenopea al momento della firma. Si tratta di altri 7 milioni netti che il club azzurro verserà all'uruguaiano per aver accettato la destinazione Napoli. In Francia sono ormai certi del suo addio, così come della potenziale partenza verso il capoluogo campano: la stampa transalpina tra l'altro riferisce che il Matador non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare al club napoletano, anzi lo avrebbe fatto già qualche mese prima, se non ci fossero stati problemi legati all'operazione da definire.

I tifosi azzurri sognano in grande: con l'approdo di Cavani in terra campana sperano di tornare ai fasti di un tempo per poter aggiungere qualche trofeo in bacheca.