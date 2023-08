Qualche passo indietro dell'Inter, una Juventus pronta a tornare a competere per l'alta classifica e una Roma che con Sanches e Paredes può fare un salto di qualità. È questa, in sintesi, l'opinione di Antonio Paganin su alcune delle squadre che punteranno a lottare per le prime posizioni nella Serie A 2023-2024 che scatterà sabato 19 agosto.

Paganin (ex difensore, tra le altre, dell'Inter), parlando dell'Inter a Tmw Radio, ha dichiarato che la mancanza di giocatori come Lukaku, Dzeko e Brozovic ha probabilmente privato l'organico di "tanta anima".

In merito ai nuovi acquisti, ha sottolineato che Thuram e Arnautovic in attacco, tecnicamente: "Non possono rimpiazzare al momento Lukaku e Dzeko".

In virtù di quest'analisi, l'ex difensore nella corsa all'alta classifica considera l'Inter attualmente: "Un gradino sotto rispetto alle altre".

'La novità potrebbe essere la Juventus ai vertici'

Non solo Inter. Antonio Paganin ha fatto una riflessione su quelle che potrebbero essere le novità della Serie A 2023-2024. A tal proposito, ha dichiarato che secondo lui si potrebbe già vedere una Juventus pronta a rientrare nella lotta per le prime posizioni del campionato: "Sembra poter fare un salto di qualità non indifferente".

Subito dopo ha menzionato la Fiorentina come potenziale rivelazione: "Ha preso i giocatori giusti nei ruoli giusti".

Quindi Paganin è passato ad analizzare il potenziale della Roma. L'ex difensore di Atalanta ed Inter ha promosso la campagna acquisti portata avanti finora dai giallorossi. La Roma ha ceduto Nemanja Matic al Rennes, ma ha comunque rimpiazzato il centrocampista serbo con Sanches e Paredes, che insieme: "Possono rappresentare un potenziale enorme".

Qualora la Roma dovesse acquistare anche Zapata dall'Atalanta, allora per Paganin: "Potrebbe diventare una squadra veramente insidiosa".

Antonio Paganin ha giocato nell'Inter dal 1990 al 1995

Antonio Paganin conosce bene l'ambiente Inter. In carriera, infatti, ha indossato la maglia della squadra milanese per sei stagioni, ovvero dal 1990 al 1995.

Prelevato dall'Udinese, in nerazzurro ha collezionato 109 presenze in Serie A con una rete all'attivo. Inoltre ha conquistato due volte la Coppa Uefa, ovvero nella stagione 1990-1991 e nel 1993-1994.

Dopo l'Inter ci sono state Atalanta e Verona, quindi, nel 1997, Paganin ha deciso di ritirarsi dal calcio professionistico a 31 anni. Dopo qualche esperienza in squadre dilettantistiche ha dato inizio alla sua carriera da allenatore. A partire dal febbraio del 2023 siede sulla panchina del Mestrino Rubano, formazione veneta che milita nel campionato d'Eccellenza.