Il nome di Mauro Icardi potrebbe caratterizzare anche la prossima sessione estiva di Calciomercato. Il centravanti argentino di proprietà dell'Inter è stato messo ai margini della rosa prima ancora dello scorso ritiro estivo, con Conte e Marotta che hanno deciso di non puntare su di lui. L'attaccante, però, avrebbe voluto giocarsi le proprie carte e per questo motivo ha rifiutato varie proposte prima di accettare, solo l'ultimo giorno disponibile, la cessione in prestito al Paris Saint Germain con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro.

Opzione che i francesi non sembrerebbero intenzionati ad esercitare, per questo motivo potrebbe scatenarsi un nuovo tormentone di mercato sull'ex capitano nerazzurro. A rivelare che il PSG non vorrebbe riscattare Icardi la redazione di Sportmediaset.

Icardi e il desiderio Juventus

Mauro Icardi sembra avere le idee chiare sul suo futuro. Il centravanti argentino vorrebbe restare in Italia il prossimo anno, anche per riavvicinarsi alla sua famiglia dopo un anno trascorso a fare avanti e indietro da Parigi.

Una gatta da pelare non da poco per l'Inter, che punta a realizzare una plusvalenza notevole con la cessione dell'attaccante, iscritto praticamente a costo zero a bilancio.

Sicuramente il classe 1993 non resterà in nerazzurro visto che Conte e Marotta hanno deciso di non puntare su di lui. Si è parlato del Milan, ma la volontà del giocatore, stando a quanto riportato da Sportmediaset, sarebbe quella di trasferirsi alla Juventus.

Il corteggiamento dei bianconeri va avanti da diversi anni e già la scorsa estate il direttore sportivo, Fabio Paratici, aveva incontrato la moglie e agente, Wanda Nara, per intavolare una trattativa. L'affondo, però, non fu possibile visto che il club non riuscì a cedere neanche uno tra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. L'addio del Pipita, ora, sembra praticamente certo e per questo i bianconeri dovranno obbligatoriamente acquistare un attaccante.

Non è un caso, inoltre, che sia rimasta libera la maglia numero nove.

La proposta bianconera

La Juventus è pronta a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter per discutere dell'acquisto di Mauro Icardi. I nerazzurri, infatti, non chiudono le porte agli eterni rivali e sono pronti a discutere, pur non concedendo sconti. La valutazione di Maurito resta intorno ai settanta milioni di euro, la cifra pattuita con il Paris Saint Germain per l'eventuale riscatto. I bianconeri, però, starebbero pensando di inserire nell'affare il cartellino di Juan Cuadrado, che si sposerebbe a pieno nel 3-5-2 di Antonio Conte, oltre ad un consistente conguaglio economico.

Il tecnico salentino lo voleva fortemente già quando era sulla panchina della Juve, troverebbe dunque uno dei suoi pupilli. Con il colombiano, inoltre, l'Inter sistemerebbe uno dei due esterni, concentrandosi poi sull'out mancino dove Biraghi non ha convinto del tutto. Al momento ovvio si tratta solo di rumors, sarà necessario continuare a seguire gli eventi per saperne di più.