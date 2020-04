Il mondo del calcio, di pari passo con lo sport in generale, è al momento in stand-by data l'emergenza sanitaria in atto, ma a non arrestarsi sono le voci di mercato che si rincorrono frenetiche, in attesa che finalmente si riparta. Mundo Deportivo, rinomato tabloid spagnolo, ha dichiarato che le carte potrebbero essere mischiate anche per le eventuali destinazioni di un corteggiato centravanti inglese: pare infatti che il Manchester United ed il Real Madrid si siano tirati indietro nella 'corsa' all'attaccante del Tottenham Harry Kane.

La crisi economica allontanerebbe Man Utd e Real Madrid da Kane

Due colossi calcistici come il Manchester United ed il Real Madrid non hanno mai nascosto il loro interessamento per Harry Kane, attaccante classe '93 degli Spurs.Stando alle riviste sportive The Guardian e Mundo Deportivo, infatti, pare però che l'esorbitante richiesta economica degli inglesi, che si aggirerebbe intorno ai 227 milioni di euro, abbia allontanato l'interesse sia dei Red Devils che dei Blancos. Questi ultimi potrebbero virare sul talentino Haaland, relativamente più accessibile come esborso economico.

La Juventus, che nutre profonda ammirazione per la punta centrale inglese, invece pare resti alla finestra, stando a Calciomercato.com, considerando anche due fattori rilevanti: in primis l'interesse palesato dal giocatore nel voler cambiare maglia, ed in secundis l'interesse del club inglese di monetizzare al più presto dopo l'enorme esborso per il nuovo stadio. In questo modo la cifra richiesta per l'attaccante avrebbe buone chance di scendere molto e, di conseguenza, divenire più fattibile provare l'affondo per i bianconeri.

Al momento si tratterebbe soltanto di indiscrezioni, sia chiaro, ma l'interesse paventato dagli Spurs per Paulo Dybala la scorsa estate potrebbe farlo divenire una eccellente pedina di scambio tra i club. Inoltre, il 'mal di pancia' di Gonzalo Higuain e la probabile cessione che ne deriverebbe sarebbe oltremodo utile alla causa, sia perchè si alleggerirebbe il monte ingaggio ma anche per liberare uno slot in attacco.

Harry Kane: caratteristiche del giocatore

Harry Kane, soprannominato 'Hurricane', nasce il 28 luglio 1993 a Londra ed è attualmente un calciatore del Tottenham oltre che capitano della Nazionale Inglese. Abile con entrambi i piedi, con maggior propensione per il destro, è dotato di un tiro preciso e potente. Diviene, quasi naturalmente, un riferimento centrale sul fronte offensivo sia per la forza fisica che per le abilità tattiche.

Malgrado la sua stazza imponente riesce a disimpegnarsi pregevolmente anche fuori dall'area di rigore, accompagnando la manovra offensiva.

Tra le sue specialità vi sono anche i calci di rigore ed, inoltre, è stato per due volte consecutive il Capocannoniere della Premier League (2015/16 e 2016/17).

La sua valutazione, stando a Transfermark.it, è pari a 120 milioni di euro.