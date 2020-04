Giungono importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus anche in questo periodo in cui il calcio giocato è fermo. Il club bianconero, com'è noto, ha intenzione di ringiovanire il reparto offensivo, considerata l'età non più giovanissima di alcuni suoi elementi. Le ultime notizie si concentrano su Federico Chiesa, giocatore molto apprezzato dalla Juventus, che lo ha seguito nelle scorse sessioni di calciomercato. In particolare, Chiesa sembrava molto vicino al club bianconero nella scorsa sessione estiva, ma poi Rocco Commisso decise di non cedere il gioiello della Fiorentina.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, però, la Juventus avrebbe preso, nelle ultime ore, dei contatti con gli agenti del giocatore. Il club bianconero ha infatti intenzione di muoversi in anticipo per il talento della Fiorentina, che viene seguito da numerosi club, Inter in primis. Il direttore sportivo nerazzurro, Beppe Marotta, ha più volte manifestato il suo interesse per Chiesa, ma Paratici vorrebbe beffarlo.

Mercato Juventus, pronti 50 milioni di euro per Federico Chiesa

Per bruciare la concorrenza dell'Inter, la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto cinquanta milioni di euro.

Si tratta di una cifra che la Fiorentina potrebbe anche accettare, dal momento che il prezzo dei giocatori si abbasserà notevolmente a causa della crisi legata all'emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo.

Non è da escludere, inoltre, che la Juventus decida di offrire anche una contropartita tecnica alla Fiorentina, come per esempio Rolando Mandragora. Il club bianconero potrebbe infatti riacquistarlo dall'Udinese e decidere di girarlo alla società viola come contropartita tecnica nell'affare Chiesa.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, ci sarebbe anche il Real Madrid su Harry Kane

Stando a quanto riporta la stampa britannica, la Juventus continua a seguire con grande attenzione Harry Kane, fortissimo centravanti classe 1993 del Tottenham e della nazionale inglese. Il club bianconero, però, non sarebbe disposto ad accettare il prezzo del cartellino di Kane, che viene valutato dal club londinese duecento milioni di euro.

Inoltre, come scrive il noto quotidiano britannico Daily Express, il Real Madrid sarebbe disposto a mettere sul piatto due contropartite tecniche molto gradite al club inglese per Kane; stiamo parlando di James Rodriguez e di Gareth Bale (che dunque potrebbe tornare nel club in cui esplose da giovanissimo). La Juventus potrebbe dunque virare su Gabriel Jesus del Manchester City.