In attesa di conoscere il destino della Serie A 2019/2020, i club italiani stanno già lavorando per programmare le strategie in vista del prossimo Calciomercato. In particolare, Inter e Juventus potrebbero contendersi alcuni giocatori attualmente di proprietà del Barcellona e tra questi ci sarebbe il terzino portoghese Nelson Semedo.

La società catalana starebbe cercando il modo per convincere i nerazzurri a cedere Lautaro Martinez, mentre con i bianconeri ci sarebbe un discorso aperto per Pjanic. Queste trattative molto probabilmente comporteranno l'inserimento di contropartite tecniche per abbassare i costi dei cartellini degli atleti coinvolti, soprattutto in vista delle difficoltà finanziarie che i club dovranno fronteggiare in seguito all'emergenza sanitaria.

Nelson Semedo rappresenta proprio uno di quei giocatori che potrebbero rientrare in un eventuale accordo del Barça con Juventus o Inter. Il cartellino del difensore lusitano potrebbe essere proposto alla compagine milanese per sbloccare l'operazione Lautaro Martinez. Al contempo, però, non si esclude che i catalani possano offrirlo ai torinesi per uno scambio con Pjanic. Ovviamente, in entrambi i casi potrebbe risultare decisiva la volontà del giocatore.

A tal proposito, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, sembra che Semedo abbia già espresso la sua preferenza per la Juventus. Il suo manager, Jorge Mendes, si sarebbe dunque attivato per cercare di venire incontro alla richiesta del calciatore.

Semedo gradirebbe la destinazione Juventus

Nelson Semedo avrebbe fatto sapere che sarebbe ben lieto di salutare il Barcellona per passare alla Juventus. In questo caso potrebbe rientrare nella trattativa che porterebbe Miralem Pjanic in Spagna. A proposito del regista bosniaco, si era parlato di uno scambio alla pari con il brasiliano Arthur, ipotesi che però sembra destinata a tramontare visto che il centrocampista sudamericano non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la Catalogna.

Oltre Semedo, Juventus e Barcellona si starebbero confrontando anche su altri giocatori. Ad esempio, il difensore francese Todibo (attualmente in prestito allo Schalke 04) potrebbe rientrare in uno scambio che porterebbe in blaugrana uno tra Daniele Rugani e Mattia De Sciglio.

Inter e Juventus: probabile sfida per Tonali

Inter e Juventus potrebbero darsi battaglia sul mercato anche per Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 quasi certamente lascerà il Brescia, anche se il presidente delle Rondinelle Cellino sarebbe disposto a cederlo per una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro.

Nerazzurri e bianconeri però vorrebbero evitare di scatenare un'asta di mercato, e per questo motivo potrebbe risultare fondamentale una presa di posizione del regista lombardo in favore di una piuttosto che dell'altra. Infine, non si esclude che si possa avere un "derby d'Italia" di calciomercato anche per Federico Chiesa della Fiorentina.