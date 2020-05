Chiesa, Arthur, Bernardeschi e Zaniolo, sono loro i nomi 'caldi' di oggi per il Calciomercato della Juventus. I bianconeri, tornati ad allenarsi alla Continassa nei giorni scorsi, iniziano a pensare alle strategie per l’estate e Paratici sta cercando di dare un ordine ai tanti obiettivi sulla sua lista. La priorità sembra essere l’arrivo di un nuovo regista, visto che Pjanic potrebbe non essere più considerato al centro del progetto. Qualcosa si muoverà anche in attacco dove sono in forte salita le quotazioni di Federico Chiesa.

Per un Federico che potrebbe arrivare, ce ne sarebbe un altro pronto a salutare, si tratta di Bernardeschi che molti rumors nelle ultime ore danno lontano da Torino.

Calciomercato Juventus: potrebbe decollare lo scambio Arthur-Pjanic

Nel riepilogo di tutte le trattative di calciomercato della Juventus di questa mattina si parte dal centrocampo, con Tuttosport che in prima pagina scrive come lo scambio Pjanic-Arthur sia più di una semplice idea. Il bosniaco, dopo un periodo di appannamento, sembra non essere più indispensabile per Maurizio Sarri.

Sul giocatore ci sarebbero diverse squadre, tra cui il Psg, ma Paratici ha tutta l’intenzione di inserirlo in uno scambio con il Barcellona per arrivare ad Arthur. Il brasiliano dei blaugrana è l’obiettivo numero uno per rinforzare la mediana e, nonostante il calciatore in una recente intervista abbia chiuso la porta ad un trasferimento, la trattativa sembra continuare.

L’alternativa principale è Jorginho del Chelsea, pupillo di Sarri, per cui i contatti sarebbe già in atto.

A riferirlo sono alcuni media inglesi che spiegano come la Juventus abbia già iniziato il pressing sull'agente dell’azzurro e che i blues abbiano già fissato intorno a 40 milioni di euro il prezzo del cartellino.

Chiesa, Zaniolo, Bernardeschi: mercato 'azzurro' per la Juventus

Gli obiettivi del calciomercato della Juventus non sono solo a centrocampo, anche in attacco Paratici avrebbe pronte alcune mosse per dare più alternative a Sarri.

Il primo obiettivo, secondo Tuttosport, è Federico Chiesa. Il ventiduenne da almeno un paio di sessioni di mercato viene accostato alla Juventus, è uno dei talenti più brillanti a livello nazionale e i viola in estate potrebbero perderlo. Lo stesso Commisso ha ammesso che la possibilità di un addio non è poi così remota. Le dichiarazioni del presidente della Fiorentina hanno fatto drizzare le antenne alla Juve che adesso lo avrebbe posto in cima alla lista dei suoi desideri, ma per acquistare Federico Chiesa bisognerà riuscire a battere la concorrenza dell’Inter e di alcune big del calcio inglese come Manchester United e Chelsea.

Tra le voci di mercato di oggi c’è da annoverare anche quella che parla del futuro di Federico Bernardeschi. Il suo agente nei giorni scorsi ha detto che il ragazzo è felice a Torino e che non partirà. Parole che potrebbero però stridere con il piano dei bianconeri, Sarri non lo considera un titolare, fatica a trovargli una posizione in campo e quindi un addio non sarebbe ipotesi così campata per aria. A questo proposito i rumors di oggi parlano di un possibile scambio con Zaniolo della Roma, altro talentino che piace moltissimo a Paratici. Bernardeschi a Roma e Zaniolo a Torino, un’ipotesi di scambio sicuramente intrigante e che potrebbe diventare realtà visti i buoni rapporti tra le società, ma non l’unica per Bernardeschi che sarebbe entrato anche nel mirino dell’Atletico Madrid di Simeone.