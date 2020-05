La Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Uno degli obiettivi principali del club bianconero, infatti, è quello di acquistare un attaccante di qualità da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, sicuramente i due giocatori più tecnici del club bianconero. Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus in estate. Nelle ultime ore si sta parlando di un possibile futuro nella Major League Soccer americana per il centravanti sudamericano, che è seguito anche dal Valencia e dal River Plate. Il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe seguendo alcuni profili di caratura internazionale.

Il sogno sarebbe Erling-Braut Haaland, centravanti norvegese di diciannove anni (vera e propria rivelazione di questa stagione); pare però veramente molto difficile che il Borussia Dortmund si voglia privare di lui. Nella lista di Fabio Paratici, comunque, ci sarebbe anche il nome di Pierre Emerick Aubameyang, centravanti dell'Arsenal.

Mercato Juventus, Aubameyang possibile erede di Gonzalo Higuain

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus avrebbe messo nel mirino Pierre-Emerick Aubameyang come possibile erede di Gonzalo Higuain. L'attaccante gabonese, che milita nelle fila dell'Arsenal, ha trent'anni ed è sicuramente uno dei migliori giocatori in circolazione nel suo ruolo, come dimostra il numero impressionante di gol realizzati negli ultimi anni.

Aubameyang ha un solo anno di contratto con il club londinese e non avrebbe intenzione di rinnovarlo. Per le sue caratteristiche tecniche potrebbe rivelarsi il partner ideale di Cristiano Ronaldo. Su di lui, comunque, sarebbe molto forte l'interesse del Barcellona, disposto a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni.

Juventus: Icardi, Milik e Raul Jimenez sarebbero i nomi caldi per l'attacco

Il nome di Mauro Icardi è sempre molto caldo per quanto riguarda il reparto offensivo della Juventus. Pallino del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, avrebbe le caratteristiche ideali per comporre un tridente da sogno con Ronaldo e Dybala.

La Juventus, però, non sembra avere intenzione di sborsare 70 milioni di euro per l'attaccante sudamericano, che viene valutato da Paratici circa 50 milioni di euro. Il club bianconero, comunque, segue anche Arkadiusz Milik, dal momento che l'attaccante polacco non è certo di restare a Napoli. Un altro nome molto caldo è quello di Raul Jimenez.