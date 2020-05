L'asse di mercato Barcellona-Juventus rimane sempre uno degli più attivi in questo mese di maggio. Le due società infatti sarebbero al lavoro per definire alcuni possibili scambi. Il nome principale accostato alla società catalana è quello del regista Miralem Pjanic, per il quale la Juventus avrebbe chiesto Arthur in cambio. Il brasiliano però sembrerebbe convinto di rimanere in Catalogna, da lì l'idea del Barcellona di proporre alla società bianconera il centrocampista cileno Arturo Vidal.

Secondo Calciomercato.com, non è la prima volta che la società spagnola avrebbe provato ad offrire il cileno alla Juventus.

C'era stato infatti un tentativo a dicembre, ma la Juventus avrebbe respinto sempre l'offerta. I motivi evidentemente non sono tecnici, ma anagrafici. La società bianconera infatti punterebbe a ringiovanire la rosa investendo sui giovani, come dimostrato lo scorso calciomercato estivo con gli arrivi di De Ligt e Demiral per il settore difensivo. Stessa strategia potrebbe essere adottata per il centrocampo, da qui il rifiuto bianconero ad un possibile arrivo di Arturo Vidal. Lo stesso cileno, fra l'altro, sembrerebbe lontano anche dall'Inter.

Vidal sarebbe lontano anche dall'Inter

Come scrive calciomercato.com, il centrocampista cileno Arturo Vidal, dato vicino all'Inter durante il calciomercato invernale, sembrerebbe però non essere considerato un obiettivo di mercato della società di Suning in vista del calciomercato estivo.

L'Inter infatti starebbe puntando tutto sul mediano del Brescia Sandro Tonali, valutato circa 50 milioni di euro dal presidente lombardo Massimo Cellino. Probabile quindi che il cileno possa proseguire la sua avventura con la società catalana almeno fino a giugno 2021, anno di scadenza del suo contratto.

Fra l'altro il cileno non ha nascosto l'idea di chiudere la carriera da calciatore in Cile.

Barcellona-Juventus, l'asse di mercato

Non solo Pjanic ed Arthur, Barcellona e Juventus avrebbero messo sul piatto anche altri giocatori che potrebbero passare da una società all'altra. Molto però dipenderà dall'eventuale trasferimento del regista bosniaco in Catalogna.

Qualora Arthur continuasse a rifiutare lo scambio e quindi il trasferimento a Torino, non è escluso che la trattativa possa saltare. In tal caso per Pjanic potrebbe riaprirsi di nuovo l'opportunità di un trasferimento al Paris Saint Germain. Oltre a Pjanic ed Arthur, gli altri giocatori che potrebbero essere coinvolti in scambi di mercato sono da una parte De Sciglio, dall'altra Semedo e Todibo. Sul portoghese però ci sarebbe anche l'interesse del Manchester City. Qualche giorno fa infatti si era parlato di un possibile scambio City-Barcellona fra Cancelo e Semedo. L'ex terzino del Valencia poi potrebbe rientrare nella trattativa che porterebbe Lautaro Martinez al Barcellona.