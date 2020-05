Nelle ultime settimane, Juventus e Barcellona sarebbero al lavoro per imbastire qualche trattativa di mercato. In particolare il club catalano avrebbe messo nel mirino Miralem Pjanic. I bianconeri sarebbero anche disposti a cedere il bosniaco, ma solo a determinate condizioni. Infatti, la Juventus vorrebbe fare uno scambio tra Pjanic e Arthur, ma al momento il brasiliano non sembra intenzionato a lasciare la Catalogna. Per questo motivo, il Barcellona per provare a sbloccare la trattativa avrebbe provato ad offrire Ivan Rakitic.

La Juventus non sarebbe interessata a Rakitic

Da diverso tempo, il nome di Ivan Rakitic è accostato alla Juventus.

Il Barcellona aveva provato ad imbastire una trattiva con i bianconeri già nei mesi scorsi e aveva offerto il croato in cambio Federico Bernardeschi, ma alla fine non se ne fece nulla. Adesso, il Barcellona avrebbe nuovamente provato a proporre Rakitic alla Juventus in uno scambio con Pjanic. Ma anche in questo caso Fabio Paratici non sarebbe intenzionato ad accettare la proposta. Dunque, la Juventus non sarebbe disposta a prendere in considerazione uno scambio tra Pjanic e Rakitic. Per ora la trattativa si sarebbe arenata anche se le parti probabilmente ne riparleremo. L'impressione è che se il Barcellona vorrà davvero Miralem Pjanic dovrà convincere Arthur ad accettare la corte della Juventus.

Juventus e Barcellona potrebbero parlare anche di altri giocatori

Nelle ultime ore, in Spagna davano per fatto l'affare che avrebbe portato Pjanic e De Sciglio a Barcellona e Semedo a Torino. Inoltre, ai catalani sarebbero andati anche 25 milioni di conguaglio. Ma questa indiscrezione proveniente dalla Spagna non troverebbe conferme in Italia.

In ogni caso l'asse Torino - Barcellona andrà monitorato con attenzione visto che non è da escludere che le parti parlino di un possibile scambio tra Mattia De Sciglio e Jean - Clair Todibo. Al momento, però, non ci sarebbero novità nemmeno su questo fronte.

Pjanic si allena nel centro sportivo della Juventus

Miralem Pjanic, negli ultimi giorni, è al centro di diverse notizie di mercato. Il bosniaco sarebbe finito nel mirino del Barcellona che vorrebbe portarlo in Catalogna. In attesa, però, di sapere quale sarà il suo futuro il numero 5 della Juventus continua ad allenarsi alla Continassa in attesa di capire se riprenderà la Serie A. Dunque, almeno per il momento, Pjanic sarebbe solo concentrato sul campo e sugli allenamenti individuali che si stanno svolgendo al JTC. Poi ci sarà il tempo per parlare di mercato e di un'eventuale divorzio tra il centrocampista bosniaco e la Juventus. Inoltre, su Pjanic ci sarebbe anche il Paris Saint - Germain perciò non è da escludere che i francesi possano farsi avanti per averlo e che superino così la concorrenza del Barcellona.