Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, soprattutto in questo periodo di pausa dalle competizioni calcistiche a causa dell'emergenza da nuovo coronavirus. Il club bianconero sta cercando un attaccante per la prossima stagione, dal momento che Gonzalo Higuain potrebbe lasciare Torino (su di lui ci sarebbero Valencia, River Plate e alcuni club della Major League Soccer americana, in particolare i Los Angeles Galaxy). Uno degli obiettivi principali della Juventus per rinforzare il reparto offensivo (ed eventualmente per sostituire l'ex giocatore del Napoli) è sicuramente Mauro Icardi.

Il centravanti di proprietà dell'Inter (ora in prestito al Paris Saint Germain) è da tempo un pupillo del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, che ha provato ad acquistarlo più volte. Icardi sarebbe considerato il partner ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, per le sue caratteristiche tecniche. Il giocatore argentino potrebbe essere riscattato dal Paris Saint-Germain per settanta milioni di euro, prezzo richiesto dall'Inter.

Mercato Juventus, Icardi possibile colpo di Paratici in estate

Paolo Paganini ha comunicato alcuni aggiornamenti sulla situazione di Mauro Icardi, attraverso il proprio account di Twitter. Secondo il cronista, il Paris Saint-Germain avrebbe intenzione di riscattare il centravanti argentino; sempre secondo Paganini, inoltre, la Juventus avrebbe già un accordo di massima con Wanda Nara (agente e moglie di Icardi).

Nella trattativa con il Paris Saint-Germain la Juventus potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita al club francese. Paganini ha fatto i nomi di Cuadrado e di Douglas Costa. Nella prossima sessione di calciomercato estivo, dunque, potrebbe andare in porto uno scambio tra la Juventus ed il Paris Saint-Germain per Icardi.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, per l'attacco si monitorano anche Milik e Raul Jimenez

Il club bianconero, comunque, sta seguendo anche altri profili per rinforzare il reparto offensivo.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, infatti, la Juventus potrebbe decidere di puntare su Arkadiusz Milik del Napoli. L'attaccante polacco piacerebbe non poco al tecnico bianconero Maurizio Sarri, che lo ha già allenato sotto il Vesuvio. Il club partenopeo, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti per l'ex giocatore dell'Ajax, valutato almeno 40 milioni di euro. La terza opzione sarebbe Raul Jimenez, talentuoso attaccante messicano del Wolverhampton.