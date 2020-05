La Juventus è sempre molto attenta al mercato dei giovani. Lo dimostra anche lo scorso Calciomercato estivo, quando ha destinato gran parte del budget a disposizione per acquistare talenti come De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini. A questi poi si è aggiunto durante il calciomercato invernale anche il centrocampista offensivo classe 2000 ex Atalanta (attualmente in prestito al Parma) Dejan Kulusevski, pagato circa 44 milioni di euro (comprensivi di bonus).

Nelle ultime ore però il giornale sportivo spagnolo 'As' rivela come la società bianconera stia osservando da vicino un altro talento di prospettiva di nazionalità tedesca.

Si tratta di Lazar Samardzic, è un trequartista dell'under 19 dell'Hertha Berlino ed è pronto a far brillare la sua classe nella Bundesliga che ripartirà il 16 maggio. Il giocatore infatti è stato integrato nella prima squadra dell'Hertha già a febbraio 2020 per la partita contro il Fortuna Dusseldorf e non è escluso venga chiamato ancora in causa in Bundesliga. Classe 2002, il centrocampista offensivo è già nazionale tedesco under 19. Si è messo in evidenza in questa stagione nell'under 19 della squadra tedesca realizzando 14 reti, 9 assist in 16 partite. Non manca la concorrenza per il giovane tedesco, su di lui ci sarebbero anche società blasonate come l'Atletico Madrid ed il Manchester City.

Juventus, possibile sfida ad Atletico, Milan e City per Samardzic

Secondo il giornale sportivo As, la Juventus potrebbe sfidare top club europei per arrivare al talento classe 2002 Lazar Samardzic. Il giocatore, da poco aggregato alla prima squadra dell'Hertha Berlino, si è messo in evidenza nell'under 19 della società tedesca realizzando molti gol nonostante sia un trequartista e non una punta di riferimento.

Oltre a Juventus, Atletico Madrid e Manchester City, sul giocatore ci sarebbero anche Real Sociedad e Milan. Attualmente il giocatore ha un contratto con l'Hertha Berlino fino a giugno 2024.

La Juventus ed il mercato dei giovani

Lazar Samardzic non è l'unico giovane osservato da vicino dal direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici.

Si starebbe lavorando anche su altri profili offensivi, in particolar modo i riflettori sono indirizzati soprattutto sul mercato sudamericano. Sono infatti due i giovani osservati dalla dirigenza bianconera: Kaio Jorge e Luiz Henrique. Il primo è considerato uno dei principali talenti del calcio brasiliano. Gioca nel Santos ed ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. L'altro invece sarebbe stato proposto dal noto agente sportivo Jorge Mendes. Classe 2001, Luiz Henrique è una punta del Botafogo e potrebbe essere acquistato in sinergia con una società di Serie A. La società che potrebbe 'collaborare' con la Juventus potrebbe essere il Sassuolo, come già è successo con il terzino brasiliano Rogerio ed il difensore centrale turco Mehdi Demiral.