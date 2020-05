In questo momento di pausa dal calcio, la Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato. Nella prossima sessione estiva, infatti, il direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione in casa bianconera. Miralem Pjanic sarebbe molto vicino alla partenza, dal momento che su di lui ci sono sia il Paris Saint Germain che il Barcellona. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio tra la Juventus ed il club blaugrana: il bosniaco sbarcherebbe in Catalogna, mentre a Torino arriverebbe Arthur. Al momento l'asse di mercato Torino-Barcellona è caldissimo e l'operazione potrebbe anche andare in porto nelle prossime ore.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus è Adrien Rabiot: il francese non si è mai ambientato a Torino e su di lui ci sarebbero alcuni top club della Premier League, come Manchester United ed Everton. Attenzione anche a giocatori come Bernardeschi e fff, che potrebbero essere utilizzati come pedine di scambio nella prossima sessione di Calciomercato estivo.

Mercato Juventus, possibili colpi Milik e Pogba

A centrocampo il primo obiettivo del club bianconero è sicuramente Paul Pogba, il quale tornerebbe molto volentieri alla Juventus. Il suo prezzo è di almeno cento milioni ed il Manchester United non avrebbe alcuna intenzione di fare degli sconti. Il direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe dunque decidere di puntare tutto su Sandro Tonali, stella del Brescia, che Cellino valuta intorno ai cinquanta milioni di euro.

Al momento, la Juventus sarebbe in pole position rispetto alla concorrenza per il centrocampista della nostra Nazionale (sul quale, comunque, ci sono anche Inter, Milan e Napoli). Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, a lasciare la Juventus potrebbe essere Gonzalo Higuain, sul quale ci sono Valencia, River Plate ed alcuni club della Major League Soccer americana.

I nomi più caldi per l'attacco della Juventus sono quelli di Mauro Icardi del Paris Saint Germain e di Arkadiusz Milik del Napoli. Per il primo Paratici non vorrebbe sborsare i settanta milioni richiesti dall'Inter, società proprietaria del cartellino del bomber argentino. Più probabile, dunque, che la Juventus arrivi al centravanti polacco del Napoli, molto apprezzato da Maurizio Sarri.

La formazione della Juventus 2020/2021 potrebbe dunque essere questa: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini (de Ligt), Alex Sandro, ARTHUR, POGBA (TONALI), Bentancur, Dybala, ICARDI (MILIK), Ronaldo. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.