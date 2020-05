Il 5 maggio 2002 è una data molto significativa per i tifosi bianconeri. Una stagione da incorniciare quella della Juventus che strappò uno scudetto all'Inter all'ultima giornata di campionato. Come è noto infatti la squadra guidata da Marcello Lippi vinse contro l'Udinese per 2 a 0 e, complice il tonfo dell'Inter allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio, vinse il suo 26esimo scudetto della storia della Juventus. Da quell'anno in poi il 5 maggio viene utilizzato dai tifosi bianconeri per sfottere gli interisti ai quali ancora pesa il modo in cui persero quel campionato.

Ci ha pensato però Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, a far sentire la sua 'voce' all'ennesima ricorrenza di quel 5 maggio.

Materazzi e lo sfottò ai tifosi della Juventus

Il campione del mondo 2006 Marco Materazzi ha risposto con eleganza ed ironia agli sfottò dei tifosi bianconeri sullo scudetto perso dall'Inter nel 2002 dichiarando su Instagram: "Ricordo solo il 5 maggio 2010: l'alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggiore incubo... 5/5/2010". Evidente quindi il riferimento dell'ex difensore dell'Inter all'annata speciale per la società nerazzurra, quella del 2010.

E proprio il 5 maggio 2010 iniziò il cammino dell'Inter verso il Triplete conquistato poi a fine stagione. Ci fu infatti il trionfo in Coppa Italia a cui fecero seguito la vittoria in Serie A e quella in Champions League.

Materazzi e le sue 'provocazioni' sui social network

In questi giorni di quarantena i social sono il principale strumento utilizzato dai personaggi del mondo dello sport per comunicare.

Non mancano gli sfottò, critiche ed in alcuni casi anche accuse pesanti. Uno degli ex calciatori più attivi sul web è Marco Materazzi, che negli ultimi tempi si è reso protagonista di post su Instagram che hanno fatto discutere. L'ex difensore dell'Inter ha spesso 'provocato', un po' come faceva in campo da giocatore. Ricordiamo infatti a marzo l'episodio riguardante Zlatan Ibrahimovic, quando Materazzi ha ironizzato sul fatto che lo svedese non abbia mai vinto la Champions League.

Poi è toccato a Zidane essere il 'protagonista' i un suo post, con argomento di discussione la famosa testata che il francese rifilò a Materazzi nella finale di Coppa del Mondo 2006 fra Italia e Francia. L'ex difensore ha spiegato che utilizzò come riferimento la sorella di Zidane per provocare il francese, fino al punto che l'attuale tecnico del Real Madrid reagì in maniera veemente ai danni di Materazzi con la famosa testata.

Questa volta invece è toccato ai tifosi della Juventus essere l'oggetto di scherno di Marco Materazzi, che ha utilizzato il suo account Instagram per ricordare con piacere il Triplete conquistato nel 2009-2010 con l'Inter.