L'Inter dovrebbe essere una delle protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero contare su un ricco tesoretto da poter reinvestire poi in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Dopo aver ceduto Mauro Icardi al Paris Saint Germain per 50 milioni di euro più 8 milioni di bonus facilmente raggiungibili, il club meneghino potrebbe piazzare la cessione più remunerativa della sua storia con Lautaro Martinez. Il "Toro" piace sempre al Barcellona, che potrebbe pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Per sostituirlo il sogno dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, resterebbe il fantasista della Juventus, Paulo Dybala.

L'Inter pensa a Chiesa ma anche a Dybala

Il sogno dell'Inter resta Paulo Dybala in caso di cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. A parlarje è stato il portale spagnolo, Don Balon, che ha sottolineato come non sarà semplice convincere la Juventus a cedere il proprio gioiello, soprattutto a un'eterna rivale. Proprio per questo i nerazzurri avrebbero pronta l'alternativa, che risponde al nome di Federico Chiesa. Marotta, però, ha sempre in testa il nome della Joya, con i bianconeri che potrebbero essere "costretti" a cederlo in caso di mancato rinnovo. Il suo contratto scade a giugno 2022, le trattative per il rinnovo non sembrano decollare e il club non potrebbe non voler rischiare di arrivare ad un anno dalla scadenza visto che in quel caso ne risentirebbe sicuramente la sua valutazione.

Già lo scorso anno l'Inter aveva pensato a lui, come ammesso recentemente proprio da Marotta, che lo portò alla Juventus nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro. Queste le parole dell'amministratore delegato nerazzurro ai microfoni di Sky Sport, nelle quali aveva sottolineato come ora Dybala sia un leader bianconero: "È uno dei più grandi talenti.

L’anno scorso c’erano sensazioni per poterci arrivare. Oggi è proiettato a diventare un grande leader della Juve".

La possibile richiesta della Juventus

La Juventus potrebbe aprire ad una possibile cessione di Paulo Dybala solo in caso di mancato rinnovo del contratto. Saranno poche le società che potranno permetterselo, soprattutto dopo la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi.

L'Inter è tra queste, vista la cessione di Mauro Icardi e quella eventuale di Lautaro Martinez al Barcellona. I bianconeri, comunque, non accetteranno di sedersi al tavolo delle trattative per proposte inferiori ai 70-80 milioni di euro. Difficile pensare a una richiesta superiore alla luce della situazione contrattuale del classe 1993, che quest'anno è tornato a fare la differenza dopo essere stato ad un passo dalla cessione l'estate scorsa.

Oltre ai nerazzurri, su di lui avevano messo gli occhi il Manchester United, che aveva proposto lo scambio con Romelu Lukaku, poi andato all'Inter, e il Tottenham, che aveva trovato l'accordo con la Juve ma la destinazione fu rifiutata dallo stesso Dybala.