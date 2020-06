Mercoledì 17 giugno alle 21 il calcio italiano assegnerà il primo trofeo della stagione. Infatti a Roma si disputerà la finale di Coppa Italia Juventus-Napoli con diretta su Rai 1. I bianconeri hanno passato il turno pareggiando 0-0 in casa venerdì con il Milan (all'andata era stato 1-1 a San Siro), mentre gli azzurri hanno eliminato l'Inter grazie all'1-1 con reti di Eriksen e Mertens (all'andata i partenopei avevano vinto 1-0 a Milano).

Gattuso e Sarri dovranno fare i conti con le rispettive rose non ancora al completo. Il tecnico dei campani, ad esempio, dovrà rinunciare a Ospina squalificato, mentre per il collega bianconero la presenza di Higuain è in dubbio.

Juventus-Napoli: Higuain verso il no, Demiral ko

Per Juventus-Napoli, Maurizio Sarri non avrà sicuramente a disposizione Demiral ancora alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato del ginocchio. Il difensore turco ne avrà ancora per un po', ma si pensa che per luglio possa essere di nuova a disposizione dei campioni d'Italia in carica. Difficile vedere in campo a Roma Gonzalo Higuain, reduce da un infortunio muscolare che non gli ha permesso di allenarsi con i compagni per tutta la scorsa settimana. Il centravanti argentino con il Milan è andato in tribuna e le possibilità di un recupero per la finale sono ridotte al lumicino.

Lo staff medico bianconero dovrà guardare con attenzione anche altre due situazioni.

La prima è legata a Giorgio Chiellini che, dopo aver superato l'infortunio al ginocchio di inizio stagione, non appare ancora pronto per il rientro in campo, almeno tra i titolari. Negli ultimi giorni ha svolto un lavoro personalizzato e per la semifinale non era nemmeno tra i convocati. Nessuno vuole forzare il rientro perché in passato spesso i muscoli hanno tradito il difensore, così è possibile che possa rimanere fuori anche per la sfida di mercoledì.

Muscoli di cristallo anche per Ramsey, altro escluso di lusso dalla lista dei convocati per il Milan: da capire se in questo caso Sarri vorrà prendersi qualche rischio oppure no.

Ospina squalificato, Napoli con Meret contro la Juventus

Per Juventus-Napoli in casa azzurra è certa l'assenza del portiere Ospina, protagonista nel bene e nel male della partita con l'Inter.

L'estremo difensore della squadra di Gattuso è stato ammonito nella ripresa della semifinale e, essendo tra i diffidati, sarà squalificato. Al suo posto giocherà Meret. Nessuna buona notizia arriva dagli infortunati, a iniziare da Manolas che continua il suo iter riabilitativo per guarire dalla distrazione di secondo grado alla coscia destra accusata proprio alla ripresa degli allenamenti dopo lo stop forzato dovuto all'emergenza nuovo coronavirus. Il centrale greco potrebbe tornare a disposizione a inizio luglio.

Notizie negative anche per il centrocampista Lobotka che il giorno prima della partita con l'Inter ha accusato un affaticamento muscolare al retto femorale. La sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno, ma a Castel Volturno si ipotizza che lo stop possa essere anche di due settimane.

Allan e Fabian Ruiz, alle prese con qualche acciacco, sono riusciti a dare il proprio contributo a gara in corso contro l'Inter, quindi dovrebbero essere a disposizione per la finale di Coppa Italia Juventus-Napoli di mercoledì 17 giugno.