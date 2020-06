La Juventus, in attesa dell'ufficialità dello scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona, è pronta a lavorare all'acquisto di una punta. In estate infatti dovrebbe lasciare Torino Gonzalo Higuain per fare ritorno in Argentina. Per questo la dirigenza bianconera starebbe sondando diversi giocatori che possano ereditare il suo posto alla Juventus. Si parla di Arkadius Milik del Napoli, di Raul Jimenez del Wolverhampton e di Gabriel Jesus del Manchester City. Secondo Tuttosport, il principale indiziato a trasferirsi a Torino durante il Calciomercato estivo sarebbe però Arkadius Milik.

A dimostrarlo sarebbe non solo la volontà del polacco di non rinnovare il contratto con il Napoli (in scadenza a giugno 2021) ma anche l'indiscrezione - rilanciata dal giornale sportivo torinese - sulla freddezza mostrata per l'interesse di due società in particolare, Atletico Madrid e Tottenham.

L'ambizione del polacco sarebbe quella di tornare a lavorare con Maurizio Sarri.

Juventus, Milik vorrebbe ritrovare Sarri

La Juventus avrebbe individuato in Arkadius Milik il possibile rinforzo per il settore avanzato. Ci sarebbero infatti motivi tecnici ed economici dietro la decisione della società bianconera di investire sulla punta polacca, che ha dalla sua anche una giovane età (è un classe 1994).

Il contratto in scadenza a giugno 2021 renderebbe appetibile il suo acquisto, anche se il Napoli è da sempre "bottega cara", pure con i giocatori in scadenza. Inoltre il giocatore non pretenderebbe un ingaggio stratosferico e andrebbe a guadagnare una somma di molto inferiore rispetto a quella che percepisce attualmente Gonzalo Higuain (7,5 milioni di euro a stagione).

Proprio Tuttosport parla anche della volontà da parte del polacco di accettare l'offerta bianconera in quanto ritroverebbe anche il tecnico che lo ha voluto al Napoli, ovvero Maurizio Sarri.

Il mercato della Juventus

Oltre a Milik, la Juventus continua a valutare anche profili come Raul Jimenez e Gabriel Jesus.

In merito alla punta brasiliana, di recente il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato di una volontà della Juventus di arrivare al giocatore del Manchester City. L'idea sarebbe quella di promuovere uno scambio tutto brasiliano che porterebbe a Torino Gabriel Jesus e a Manchester il centrocampista offensivo Douglas Costa.

In tal caso però la Juve dovrà aggiungere necessariamente un conguaglio economico, considerata la differenza di età fra i due. Il giocatore della Juventus sarebbe apprezzato in particolar modo da Guardiola, alla ricerca di esterni offensivi date le probabili partenze di David Silva e di Leroy Sané.