La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo; la prossima sessione inizierà l'1 settembre e terminerà il 5 ottobre. Si tratterà dunque di un periodo molto più breve rispetto a quello estivo tradizionale di tre mesi. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici sta lavorando per rinforzare il reparto degli esterni, considerato il fatto che potrebbe essere ceduto Alex Sandro. Il giocatore brasiliano non è più quello di cinque anni fa e su di lui ci sarebbero alcuni top club europei, come Paris Saint Germain e Chelsea, disposti a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni.

Il club bianconero sta monitorando alcuni profili di caratura internazionale per la fascia sinistra; uno di questi è Emerson Palmieri del Chelsea. Il giocatore italo-brasiliano, da tempo nel giro della Nazionale, è molto gradito al tecnico della Juventus Maurizio Sarri, che lo ha già allenato a Londra, dunque conosce molto bene la sue caratteristiche. Il club bianconero, comunque, non abbandona la pista che porta a Marcelo. Il giocatore del Real Madrid è seguito da molto tempo dalla Juventus ed è sicuramente uno dei migliori giocatori in circolazione nel suo ruolo.

Mercato Juventus, possibile colpo Marcelo dal Real Madrid

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, in caso di partenza di Alex Sandro, la Juventus potrebbe puntare tutto su Marcelo.

Il terzino brasiliano non avrebbe più il posto da titolare assicurato nella capitale spagnola, dal momento che il tecnico Zinedine Zidane gli ha preferito più volte Mendy (il terzino francese ha offerto delle prestazioni di altissimo livello). Marcelo ha però un ingaggio molto alto e dovrebbe accettare una riduzione, nel caso in cui dovesse approdare alla Juventus.

La società bianconera, comunque, dovrà fare attenzione alla concorrenza del Paris Saint Germain. Il club francese sarebbe fortemente interessato al terzino brasiliano e sarebbe disposto a garantirgli un super ingaggio per convincerlo a trasferirsi in Francia. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, Jorginho obiettivo primario per il centrocampo

Intanto, la Juventus continua a lavorare sul mercato anche per rinforzare il reparto mediano. Uno degli obiettivi principali del tecnico Maurizio Sarri è sicuramente Jorginho. Il centrocampista ex Napoli potrebbe lasciare il Chelsea, nel caso in cui i Blues dovessero riuscire ad acquistare Kai Havertz dal Bayer Leverkusen. Il club londinese, comunque, non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per Jorginho, che viene valutato almeno quaranta milioni di euro.