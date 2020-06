La Juventus in questi giorni è sicuramente una delle protagoniste del Calciomercato. Lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona potrebbe essere l'inizio di una serie di trattative che potrebbero riguardare la società bianconera. A confermarlo sarebbe l'indiscrezione lanciata dall'emittente radiofonica spagnola Radio Onda Cero, che parla di un evidente interesse della Juventus per il centrocampista offensivo del Valencia Ferran Torres. Il classe 2000 ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro ma potrebbe essere acquistato per una somma vicina ai 60 milioni di euro. Il motivo è il contratto in scadenza a giugno 2021: il rischio per il Valencia è quindi quello di perderlo a parametro zero la prossima stagione.

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici avrebbe fugato i dubbi sul talento spagnolo dopo il match degli ottavi di ritorno di Champions League fra Valencia e Atalanta. Nonostante il netto successo della squadra bergamasca, per gli spagnoli ha brillato proprio Ferran Torres, autore anche di un gol.

Juventus, sarebbe iniziata la trattativa per l'acquisto di Ferran Torres

Secondo Radio Onda Cero, la Juventus avrebbe iniziato una trattativa con il Valencia per l'acquisizione del cartellino di Ferran Torres. Lo spagnolo sarebbe ritenuto il profilo ideale per il 4-3-3 di Maurizio Sarri soprattutto per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce offensive. La trattativa potrebbe essere imbastita sulla base di 60 milioni di euro ma non è escluso che la Juventus possa provare a inserire delle contropartite tecniche per diminuire il cash.

Inoltre si proverà a imbastire l'affare impostandolo su una dilazione di pagamento così da non gravare troppo sul prossimo bilancio d'esercizio. L'eventuale acquisto di Ferran Torres (insieme a quello di Dejan Kulusevski, già ufficiale) potrebbe portare la Juventus a effettuare delle cessioni importanti anche nel settore avanzato.

Il mercato della Juventus

Qualora dovesse arrivare Ferran Torres, la Juventus potrebbe cedere almeno uno degli esterni offensivi attualmente presenti in rosa. Il principale candidato a lasciare Torino è Federico Bernardeschi, che potrebbe essere piazzato in qualche società di Premier League. Si è parlato inoltre di un possibile inserimento di Douglas Costa nella trattativa che porterebbe la punta Gabriel Jesus alla Juventus.

A confermarlo il giornalista sportivo Luca Momblano. Il centrocampista offensivo però, in merito all'ufficializzazione da parte dei bianconeri dell'arrivo di Arthur dalla prossima stagione, ha commentato su Instagram un post dell'ex Gremio: "Ti aspetto con ansia". L'ex Bayern Monaco punta evidentemente a rimanere alla Juventus anche la prossima stagione.