Il Calciomercato della Juventus continua ad avere nel centrocampo il suo punto più importante. Gli addii di Pjanic, Khedira e Rabiot, tutti molti probabili, aprirebbero le porte ad una vera e propria rivoluzione. Paratici sta cercando i profili giusti per dare a Sarri le armi per vincere in Italia e in Europa e uno dei nomi che più interessano è quello di Aouar del Lione. A questo proposito, dalla Francia arrivano notizie importanti e particolarmente interessanti per i tifosi bianconeri.

Calciomercato Juventus: il Lione non trattiene Aouar

La pista Houssem Aouar potrebbe presto diventare la più “calda” per il calciomercato della Juventus.

I dirigenti del Lione, infatti, sarebbero pronti a dare il via libera alla cessione durante l’estate per cercare di fare cassa e dare ossigeno al bilancio che l’anno prossimo non avrà le entrate derivanti dalle coppe europee. Il campionato francese è già finito e la squadra non ha raggiunto i piazzamenti per accedere alle competizioni continentali, così dovrà lasciare andare la sua stella. In Francia e in Spagna sono convinti che l’addio sia molto probabile e, se così dovesse essere. la Juventus proverebbe sicuramente a strapparlo alla concorrenza.

Il transalpino è stato individuato come rinforzo ideale per la mediana perché è giovane, tecnico, fantasioso e capace di giocare sia da mezzala che da trequartista.

Un talento purissimo che Paratici corteggia da un paio di mesi e che ora sembra essere maggiormente raggiungibile. La valutazione del cartellino è vicina ai 50 milioni di euro e chissà che la prossima sfida di Champions League in cui la Juve sfiderà proprio il Lione non possa essere individuata come il momento giusto per iniziare la trattativa con i francesi “dal vivo”.

La Juventus sarebbe in vantaggio sulla concorrenza per Aouar

Il semaforo verde nella trattative per Houssem Aouar non è una notizia che interesserà solo gli uomini mercato della Juventus. Il francesino, capace in questa stagione di segnare 9 reti e mettere a referto 7 assist, ha gli occhi addosso di molte delle super potenze del calcio mondiale.

Fino a qualche mese fa sembrava che il Manchester City fosse in vantaggio su tutti, ma la sentenza che ha escluso i citizens dalle coppe europee ha cambiato lo scenario. Per questo il quotidiano francese L’Equipe scrive che la Juve avrebbe scavalcato la squadra di Guardiola e sarebbe balzata in testa nella corsa.

La lunga lista delle pretendenti ad Houssem Aouar non si ferma qui. In Inghilterra il centrocampista centrale piace anche al Liverpool che avrebbe sondato il terreno. In Spagna c’è il solito Real Madrid che dopo Pogba potrebbe sfidare i bianconeri anche su questo fronte di mercato. La caccia è partita, Aouar è pronto a cambiare squadre e la Juventus non vuole farselo sfuggire.