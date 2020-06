La Serie A si appresta a ripartire. Lo farà il 20 e 21 giugno con i quattro recuperi di campionato rimasti in sospeso, quindi si giocherà praticamente ogni tre giorni fino al 2 agosto per completare il torneo e far sì che possa essere proclamata la squadra campione d'Italia. Oltre ovviamente agli altri verdetti, dai piazzamenti europei alle retrocessioni. È stato diramato il nuovo calendario con anticipi e posticipi dall'ottava alla sedicesima giornata di ritorno. Per i tifosi della Juventus dunque è tempo di prendere carta e penna e appuntarsi i giorni, anzi, le serate, nelle quali potersi vedere le partite.

Il calendario della Juventus alla ripresa

Non sono stati definiti gli orari delle ultime tre giornate di campionato, che saranno comunicati in una fase successiva. La Juventus sarà protagonista anche in Coppa Italia prima della ripresa della Serie A, ma per vederla all'opera nel massimo torneo calcistico italiano si dovrà attendere lunedì 22 giugno, quando alle ore 21:45 si giocherà Bologna- Juventus. Sarà fondamentale ripartire con il piede giusto. Il tour de force della formazione allenata da Maurizio Sarri continuerà il 26 giugno con il match dello Stadium Juventus-Lecce, anche questo programmato con fischio d'inizio alle ore 21:45. Nella decima giornata di ritorno è in calendario Genoa-Juventus.

A Marassi si giocherà martedì 30 giugno alle ore 21:45.

Grande attesa dei tifosi bianconeri per sabato 4 luglio, quando alle ore 17:15 è in programma il derby della Mole Juventus-Torino. Una sfida sicuramente molto attesa, al di là dei tre punti in palio. Gli impegni della Juve proseguono martedì 7 luglio quando alle 21:45 ci sarà da affrontare per Ronaldo e compagni una partita molto delicata sul campo del Milan.

Nemmeno il tempo di rifiatare perché l'11 luglio, di sabato, si giocherà Juventus-Atalanta. Anche la partita contro l'undici di Gasperini si disputerà alle ore 21:45. Stesso orario anche per Sassuolo-Juventus di mercoledì 15 luglio.

Si entrerà poi davvero nelle fasi cruciali del torneo con l'ipotetico scontro scudetto Juventus-Lazio.

I bianconeri se la vedranno contro i biancocelesti di Inzaghi lunedì 20 luglio alle ore 21:45. Nella sedicesima di ritorno infine la Juve sarà di scena ad Udine giovedì 23 luglio alle ore 19:30. Quindi le ultime tre di campionato, con orari ancora da definire, che vedranno Dybala e soci affrontare nell'ordine Sampdoria, Cagliari e Roma. Lo scudetto si deciderà in questi ultimi match? Difficile a dirsi, ma di sicuro gli appassionati di calcio non rimarranno delusi per questa autentica scorpacciata di calcio nei mesi estivi.