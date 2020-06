L'infortunio di Ibrahimovic ha dimostrato che il Milan non può permettersi di far affidamento per un intera stagione al campione svedese, la cui carta d'identità recita 39 anni. Nonostante le qualità ancora intatte di Zlatan, i rossoneri non sarebbero propensi a rinnovare il contratto in scadenza. I primi nomi sono già stati sondati e le trattative partiranno quando il quadro dirigenziale e quello tecnico sarà completamente definito.

Non è un mistero, però, che al Milan piaccia e non poco Luka Jovic, l'attaccante serbo classe 1997 di proprietà del Real Madrid. L'ex Benifca, che ha un contratto con i blancos in scadenza nel 2025, non ha avuto molto spazio durante la sua prima stagione in Liga.

Il Real Madrid lo ha pagato ben 60 milioni di euro e non avrebbe intenzione di rimetterci da un'eventuale cessione.

Jovic prima scelta del Milan, Milik il piano B

Nonostante l'alta valutazione del cartellino e un ingaggio importante dell'ex attaccante dell'Eintracht, il Milan non demorde la presa ed è desideroso di regalarsi il suo nuovo numero 9. Le condizioni verrebbero rese meno insormontabili se i rossoneri riuscissero a far cassa tramite diverse cessioni, come quella di Suso in primis (il Siviglia ha il diritto di riscatto sull'esterno spagnolo, obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League).

Più probabile, quindi, che Milan e Real possano accordarsi su un prestito con diritto di riscatto a cifre elevate (circa 60 milioni di euro).

Il calciatore è consapevole del fatto che Benzema sia il titolare indiscusso nelle gerarchie dell'allenatore Zidane e potrebbe accettare di buon grado di rilanciarsi in rossonero.

La pista alternativa sul mercato italiano porta ad Arkadiusz Milik. Rispetto a Jovic, l'attaccante del Napoli potrebbe arrivare a condizioni molto più favorevoli per via del suo contratto in scadenza nel 2021 e potrebbero per questo motivo bastare meno di 30 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni del polacco.

Milik è anche nel mirino della Juventus, sempre attenta a cogliere le occasioni di mercato.

L'intero reparto offensivo subirà cambiamenti

La sensazione è che l'intero reparto attaccanti rossonero subirà cambiamenti. Dopo gli addii di Higuain, Cutrone e Piatek negli ultimi anni, il Milan sembra deciso a cambiare ancora il proprio assetto offensivo.

Come detto, è probabile che a Ibrahimovic non venga rinnovato il contatto, mentre Suso dovrebbe restare in Spagna. Proprio per questi motivi, il Milan potrebbe acquistare diversi calciatori offensivi da consegnare al prossimo allenatore, con la speranza di trovare la quadra definitiva dopo i diversi cambiamenti.