La Juventus sta continuando a lavorare con grande assiduità sul mercato, in vista della riapertura della prossima sessione, che sarà in autunno (sarà in programma dall'1 settembre al 5 ottobre). Il club bianconero sta cercando un attaccante di qualità vista la possibile partenza di Gonzalo Higuain. Sul centravanti argentino, infatti, sarebbe molto forte l'interesse del Valencia, del River Plate (per lui si tratterebbe di un ritorno) e dei Los Angeles Galaxy. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici sta seguendo alcuni profili di caratura internazionale, come Mauro Icardi del Paris Saint Germain, Gabriel Jesus del Manchester City, Harry Kane del Tottenham e Raul Jimenez del Wolverhampton.

Nella lista del ds bianconero c'è anche il nome di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco piace moltissimo a Maurizio Sarri, che lo ha già allenato al Napoli e sarebbe ben felice di averlo anche alla Juventus. Stando a quanto riporta il quotidiano torinese Tuttosport, potrebbe essere l'ex giocatore dell'Ajax il prossimo colpo in attacco del club bianconero. Milik, infatti, sarebbe favorevole al trasferimento a Torino, dove andrebbe a guadagnare il doppio di quanto percepito finora.

Mercato Juventus, possibile scambio Milik-Cuadrado

La Juventus, come detto, sta lavorando per cercare di acquistare Arkadiusz Milik dal Napoli nella prossima sessione di Calciomercato autunnale. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il club partenopeo gradirebbe le contropartite proposte dalla Juventus, tra le quali ci sarebbe anche Juan Cuadrado, giocatore che sarebbe molto apprezzato dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso.

Nell'affare, comunque, potrebbero rientrare anche altri giocatori della Juventus, come per esempio Romero (di ritorno dal prestito al Genoa), Daniele Rugani o Rolando Mandragora. Il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis, comunque, gradirebbe anche giocatori come Pellegrini (che tornerà dal prestito al Cagliari e che è da tempo nel giro della Nazionale di Roberto Mancini) e Mattia Perin, autore di una buona prima parte di stagione nelle fila del Genoa, squadra dove si trova in prestito.

In ogni caso, il Napoli non ha alcuna intenzione di fare sconti per Milik, valutato tra i 40 ed i 50 milioni di euro. Oltre alla contropartita tecnica Cuadrado, dunque, la Juve dovrebbe aggiungere un conguaglio economico. Sull'attaccante polacco sarebbe molto forte anche l'interesse di Arsenal, Atletico Madrid, Tottenham e Chelsea.

Per quanto riguarda, infine, il reparto mediano, uno degli obiettivi principali del club bianconero resta Sandro Tonali, valutato almeno cinquanta milioni di euro dal presidente del Brescia Cellino.