Per la Juventus di Sarri questo è un momento molto delicato. Infatti i bianconeri, dopo il lockdown, sono apparsi in difficoltà. Ieri 17 giugno è arrivata una sconfitta pesante contro il Napoli. La Juventus ha perso la seconda finale della stagione e questo genera molta apprensione nei tifosi juventini. Il popolo bianconero è preoccupato per il proseguimento della stagione perché, fino a ora, Sarri non è ancora riuscito a trovare una quadra. Alessandro Del Piero, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato però che la sconfitta patita contro il Napoli può anche servire da stimolo: "A livello emozionale, penso che questo schiaffo pesante, molto pesante, debba essere usato e trasformato come energia positiva".

Del Piero sprona la Juventus

Per la Juventus sono ore di riflessione dopo la sconfitta patita in Coppa Italia contro il Napoli. I bianconeri, però, dovranno trovare la forza per reagire e ripartire, visto che mancano ancora diverse partite prima della fine della stagione. La Juventus si deve giocare il campionato e la Champions League, perciò Sarri dovrà essere bravo a trovare una soluzione. Secondo Alessandro Del Piero il tecnico toscano e i suoi ragazzi devono trovare maggiori stimoli dopo la sconfitta subita in Coppa Italia: "Abbiamo visto che ci sono dei problemi, mettiamoci sotto e sistemiamo le cose, con un pizzico di energia". L'ex capitano della Juventus, però, ha anche avvertito i bianconeri, sottolineando che nei prossimi tre mesi ci potranno essere delle difficoltà.

La Juventus si è persa

La Juventus, ieri sera, è apparsa spenta e priva di energie. I bianconeri sembrano aver perso la bussola e i tifosi della Vecchia Signora adesso sono un po' preoccupati. Infatti negli ultimi mesi, anche prima del lockdown, la Juventus aveva delle difficoltà, che il tecnico toscano non è riuscito a correggere.

Inoltre i bianconeri, nelle sfide contro il Milan e il Napoli non sono riusciti a segnare e questo è sicuramente il dato più preoccupante. Era dal 2015 che la Juventus non segnava da due partite di fila. In quella occasione la squadra di Allegri riuscì a uscire dalla crisi e vinse lo scudetto compiendo una grande rimonta.

Adesso Sarri avrà pochi giorni a disposizione per cercare di allontanare la delusione patita ieri sera a Roma, visto che lunedì 22 giugno la Juventus sarà nuovamente in campo. I bianconeri sfideranno il Bologna e servirà una prestazione convincente per allontanare la crisi. Nei prossimi giorni Sarri spera di sapere se potrà recuperare Higuain. Il rientro del Pipita potrebbe aiutare l'attacco juventino a ritrovare la via del gol. Infatti il lavoro che fa Higuain per la squadra è preziosissimo e quando lui non c'è anche CR7 fatica a esprimersi al meglio.