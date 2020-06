L'ultima partita di calcio giocata in Italia è stata a inizio marzo, poi tutte le competizioni sono state interrotte a causa delle misure anti-contagio da Covid-19. Dopo circa tre mesi, però, il mondo del calcio è pronto a ripartire e lo farà con il primo ritorno di semifinale di Coppa Italia.

Domani sera, venerdì 12 giugno, la Juventus di Maurizio Sarri ospiterà il Milan di Pioli: 1-1 il punteggio del match di andata, che si giocò a San Siro. Il fischio di inizio è previsto per le ore 21 e il match sarà visibile in chiaro su Rai 1. Nel caso in cui i tempi regolamentari dovesse concludersi in parità, si andrà direttamente ai rigori: non sono invece previsti i supplementari, che andrebbero ad aumentare troppo il carico di fatica per giocatori inattivi da diverso tempo.

La Juventus con il tridente Dybala-Ronaldo-Costa

La Juventus di Maurizio Sarri dovrebbe schierarsi con il 4-3-3. In porta dovrebbe esserci Gigi Buffon, mentre nella difesa a quattro agiranno Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. La coppia centrale sarà composta da Bonucci, più uno tra de Ligt e Chiellini. Altro ballottaggio ci sarà per il ruolo di perno centrale di centrocampo: Pjanic si gioca una maglia da titolare con Bentancur. Le due mezzali saranno invece il francese Matuidi e il rientrante Khedira. Nessun dubbio, almeno sulla carta, per il tridente offensivo che sarà composto da Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Buffon, Cuadrado, Bonucci, de Ligt (Chiellini), Alex Sandro, Matuidi, Pjanic (Bentancur), Khedira, Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.

Nel Milan molti assenti

Molte le assenze, invece, in casa rossonera. Mister Pioli, infatti, non potrà contare sulle prestazioni di Theo Hernandez, Ibrahimovic e Samu Castillejo, causa squalifica rimediata nel match di andata.

Il 4-3-2-1 è modulo che dovrebbe scegliere il tecnico rossonero, con la porta che verrà presieduta da Gigio Donnarumma.

La difesa a quattro sarà composta da Conti, Romagnoli, Kjaer e Calabria. Il perno di centrocampo sarà Bennacer, mentre le mezzali saranno Kessie e Bonaventura. L'unica punta sarà Rebic, che verrà assistito da Paquetà e Calhanoglu sulla trequarti. Vi è, però, anche l'ipotesi secondo cui Bonaventura e Paquetà potrebbero invertirsi i ruoli: in questo caso il brasiliano sarebbe mezzala, mentre l'ex atalantino andrebbe a giocare sulla trequarti.

Probabile formazione Milan (4-3-2-1): Donnarumma, Conti, Romagnoli, Kjaer, Calabria, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Calhanoglu, Paquetà, Rebic.