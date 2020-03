Ore 14.55: Lo speaker Gegio legge le formazioni in un silenzio apocalittico

Ore 14.45: Le squadre rientrano negli spogliatoi, non sarà consentita nessuna immagine dagli spogliatoi per prevenire il diffondersi del Covid-19

Milan - Genoa: le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.

In panchina: Soncin, Donnarumma A., Calabria, Bonaventura, Leao, Bglia, Musacchio, Paquetà, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini. Allenatore: Pioli

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Cassata, Behrami, Schone, Ada,, Criscito; Pandev, Sanabria.

In panchina: Ichazo, Marchetti, Zapata, Barreca, Yago Falque, Wojciechm Eiksson, Destro, Sturaro, Favilli, Ankersen, Pinamenti. Allenatore: Nicola

Ecco la programmazione delle gare rimanenti della 26ª giornata di #SerieATIM.

Il caos totale è servito.

Il coronavirus ha messo in ginocchio almeno due regioni, ha messo in difficoltà la Serie A, ma nonostante i tentennamenti dell'ultima ora, Milan Genoa si giocherà. L'arbitro Doveri fischierà l'inizio del match regolarmente alle ore 15. Il Milan è reduce dal pareggio contro la Fiorentina. In casa però l'ultima partita giocata ha visto la vittoria del Milan di misura con il Torino. Il Genoa è reduce da una roboante sconfitta in casa con la Lazio capolista e una netta vittoria a Bologna.

In casa Milan lo stress è elevatissimo. Il licenziamento di Boban ha dimostrato che con Gazidis non si scherza e la linea futura è delineata. La squadra sarà in linea con l'AD rossonero? La partita con il Genoa rappresenta lo stress test per i rossoneri e per Pioli. Il nome di Ralf Rangnick inizia a pesare e l'ambiente potrebbe essere poco concentrato sul campo. Pioli oltre ai lungo degenti, dovrà rinunciare a Donnarumma e Kjær.

Esordio da titolare per Begovic.

Su Genoa Channel è online la video intervista a mister @DavideNicolaOff alla vigilia di #MilanGenoa.



📽️ Guardala qui ➡️ https://t.co/3ssjq6r8UV pic.twitter.com/xx1rYcbOvX — Genoa CFC (@GenoaCFC) March 7, 2020

Aria più tranquilla in casa del Genoa, dove Davide Nicola prova a portare serenità e stabilità. Il modulo scelto sarà il 3-52. La formazione dovrebbe essere la stessa che ha ben figurato contro la Lazio. I dubbi del mister sono in attacco. Confermato Sanabria, si giocano una maglia da titolare Pinamonti, Pandev e Iago Falque. L'esperto Pandev dovrebbe essere il favorito.

Le probabili formazioni di Milan - Genoa

Milan (4-4-2): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu; Rebic, Ibrahimovic.

In panchina: A. Donnarumma, Soncin, Calabria, Musacchio, Laxalt, Paquetà, Saelemaekers, Bonaventura, Leao, Biglia, Maldini. Allenatore: Pioli.

Genao (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria.

In panchina: Marchetti, Zapata, Goldaniga, Ankersen, Jagiello, Barreca, Eriksson, Cassata, Destro, Favilli, Iago Falque, Pinamonti. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Doveri di Roma

Milan - Genoa: i convocati di Mister Pioli, out anche Kjær

Portieri: Begović, A. Donnarumma, Soncin.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimović, Leão, Rebić.

I 22 convocati per la gara con il Genoa

I convocati da Nicola in ordine di numero per la trasferta col Milan:

1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 10 Falque, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 17 Romero, 19 Pandev, 20 Schone, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favili, 32 Ankersen, 55 Masiello, 85 Behrami, 92 Soumaoro, 99 Pinamonti.

I ragazzi stanno per lasciare la Club House del #CentroSignorini. Tra poco saliranno sulla Freccia Rossoblù direzione Milano. #MilanGenoa #OgniRespiro

Milan - Genoa: la copertura televisiva e le quote

La partita tra Milan e Genoa è il recupero della 26ma giornata di Serie A. Verrà trasmessa in esclusiva sull'app di DAZN. In alternativa la partita è visibile in streaming dal sito di DAZN. Per gli abbonati Sky è possibile vedere la partita sul canale 209 Dazn1. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi e Roberto Cravero.

I bookmakers, danno per favorito il Milan.

La quota di una vittoria dei rossoneri è di 1.55. Il pareggio tra Milan e Genoa ha una quota molto alta 5,75. Mentre la vittoria esterna è data a 4. Interssante la quota 'GOL' che è data a 1,83.