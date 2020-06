Emerson Palmieri potrebbe essere al centro di un derby di mercato fra Juventus e Inter. Le due storiche rivali del calcio italiano, infatti, avrebbero messo nel mirino il terzino sinistro italo-brasiliano che ormai non rientra più nei piani del Chelsea. Per questo motivo, il club britannico sarebbe ben disposto a lasciar partire il calciatore, ovviamente a fronte di un'offerta adeguata. E su questo punto sia l'Inter che la Juventus starebbero studiando la strategia migliore per assicurarsi il cartellino dell'ex romanista e aggiudicarsi la sfida di Calciomercato. I bianconeri, in particolare, starebbero pensando ad una sorta di pagamento "rateale" che secondo Tuttosport non dispiacerebbe al Chelsea.

I Blues in sede di mercato non accettano di buon grado gli scambi. Di conseguenza, la Juventus starebbe rivedendo i propri piani per presentare un'offerta allettante alla società di Roman Abramovich che le consentirebbe di bruciare sul tempo l'Inter. L'idea sarebbe quella di mettere a segno una operazione "alla Cuadrado". Nel 2015, il colombiano è approdato a Torino in prestito annuale. Al termine della stagione è rientrato al Chelsea ma, forte anche del consenso del calciatore, il club piemontese è riuscito a strappare un nuovo accordo sulla base di un prestito triennale con corrispettivo annuo da 5 milioni di euro. Alla fine del 2016-2017 è arrivato poi l'acquisto a titolo definitivo per 20 milioni di euro.

Dunque, anche per Emerson Palmieri i campioni d'Italia in carica vorrebbero puntare su una soluzione simile: prestito di un anno con obbligo di riscatto. In questo modo si eviterebbe di versare in un'unica soluzione il denaro per il trasferimento del terzino 25enne dal Chelsea alla Juventus. Una proposta che troverebbe d'accordo i vertici di Stamford Bridge che hanno la necessità di vendere il terzino che ormai non rientra più nel progetto tattico dell'allenatore Lampard.

L'ex Roma, dal canto suo, tornerebbe volentieri in Italia per giocare da titolare anche in vista dei prossimi campionati europei.

La Juve vorrebbe prima cedere De Sciglio, ma l'Inter sarebbe in agguato

Secondo Tuttosport, prima di tentare l'affondo per Emerson Palmieri, la Juventus dovrebbe cedere Mattia De Sciglio.

L'esterno milanese sarebbe in orbita Barcellona e il suo passaggio alla squadra catalana dovrebbe concretizzarsi entro il 30 giugno. I bianconeri però sanno che non dovrebbero perdere troppo tempo nella trattativa con il Chelsea per il terzino italo-brasiliano, perché su di lui ci sarebbe anche l'Inter.

Secondo i rumors qualche giorno fa l'amministratore delegato nerazzurro Marotta avrebbe avuto un primo confronto con i dirigenti dei Blues per valutare la disponibilità ad imbastire una trattativa per Emerson Palmieri. L'Inter ha bisogno di un altro esterno di sinistra per la prossima stagione per non rischiare di ritrovarsi a corto di alternative in quel ruolo.

Infatti dei giocatori attualmente in rosa, Biraghi è destinato a rientrare alla Fiorentina dal prestito, mentre Asamoah dovrebbe essere ceduto perché soprattutto a causa degli ultimi infortuni non è più riuscito a ritrovare la forma ottimale.

Dunque, ad Antonio Conte resterebbe solo Ashley Young come terzino sinistro e, calcolando che si tratta di un calciatore che il 9 luglio compirà 35 anni, risulta piuttosto complicato puntare solo su di lui per la corsia mancina nell'arco di un'intera annata calcistica.