Dopo il 3-3 rocambolesco di San Siro contro il Sassuolo c'è ancora tanta amarezza nei calciatori dell'Inter per aver gettato al vento una ghiotta opportunità di avvicinarsi alla Lazio seconda in classifica, sconfitta a Bergamo in rimonta dall'Atalanta e alla Juventus capolista.

I gravi errori sotto porta prima di Gagliardini e poi di Candreva, le disattenzioni difensive pagate a caro prezzo sul primo e sul terzo gol, l'ingenuo fallo da rigore concesso da un calciatore esperto come l'ex Manchester United Ashley Young: Conte nel post gara coi neroverdi ha parlato di attenzione ai piccoli dettagli, quelli che sono valsi l'intera posta in palio.

Non c'è tempo però per piangersi addosso: domenica 28 giugno alle ore 21:45 si torna in campo, questa volta al Tardini contro il Parma di Roberto D'Aversa.

I gialloblù vengono dal roboante 4-1 di Marassi contro il Genoa, con Cornelius mattatore del match e in quanto a stato fisico generale della squadra sembra stiano rispondendo piuttosto bene, nonostante i carichi di lavoro delle ultime settimane.

Conte spera nei recuperi di Barella e Brozovic, confermato il 3-4-1-2 delle ultime gare

Il tecnico dell'Inter, insieme al suo staff, valuta le condizioni di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic: il centrocampista sardo ha saltato la sfida di mercoledì con il Sassuolo a causa di un leggero affaticamento muscolare, ma con ogni probabilità rientrerà nell'undici titolare già dalla trasferta di Parma.

Per quanto riguarda il regista croato oggi ha svolto lavoro differenziato ed è stato il primo ad uscire da Appiano Gentile: ha qualche chance di entrare nella lista dei convocati ma difficilmente lo si vedrà in campo dal primo minuto. L'ex allenatore del Chelsea, privo degli infortunati Vecino e Sensi e dello squalificato Skriniar, fermato dal Giudice Sportivo per tre giornate e multato 10.000 euro dal club, confermerà per la terza gara di fila il 3-4-1-2.

Tra i pali ci sarà Handanovic, ballottaggio sul centro-destra tra Godin e D'Ambrosio, a dirigere la difesa tornerà de Vrij dopo l'iniziale panchina con il Sassuolo e sul centro-sinistra l'ex di giornata Alessandro Bastoni. Candreva e Young si riapproprieranno delle loro corsie di appartenenza, a centrocampo uno tra Gagliardini e Borja Valero al fianco del quasi certo Barella ed Eriksen sulla trequarti a innescare il tandem Lukaku-Lautaro Martinez con Sanchez a subentrare a match in corso.

D'Aversa con tre dubbi di formazione, colpo di mercato Inter: accordo per Hakimi

Il tecnico degli emiliani D'Aversa dovrà fare a meno dei lungodegenti Inglese e Grassi oltre allo squalificato Iacoponi ma recupererà Darmian, Bruno Alves e Kucka che ieri si sono allenati a parte. Nel 4-3-3 sono tre i ballottaggi: uno è quello tra Laurini e Darmian per il ruolo di terzino destro, in mediana Barillà insidia Kurtic per una maglia da titolare e in attacco Gervinho è braccato dall'altro ex di giornata Karamoh.

Intanto notizia di mercato sul fronte nerazzurro: sarebbe ai dettagli la trattativa con il Real Madrid per il terzino marocchino ora in prestito al Borussia Dortmund Achraf Hakimi, ai blancos andrebbero 40 milioni di euro.