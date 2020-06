Nelle ultime settimane si parla molto di possibili scambi di mercato fra la Juventus e il Barcellona. Al momento, però, non ci sarebbe nulla di concreto. Infatti, nonostante le tante voci provenienti dalla Spagna, per ora non ci sarebbe nessun accordo tra le parti. Il Barcellona sarebbe molto interessato a Miralem Pjanic, mentre la Juventus vorrebbe Arthur. Ma il centrocampista brasiliano non sembra intenzionato a lasciare la Catalogna perciò per il momento lo scambio sarebbe saltato. Questa mattina, però, dalla Spagna sono rimbalzate alcune notizie che parlano di un possibile inserimento nella trattativa di Dembélé.

Per i media iberici, l'attaccante classe 97 potrebbe prendere il posto di Arthur e potrebbe essere la chiave per arrivare a Pjanic. Ma stando a quanto afferma l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'attaccante non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il Barcellona.

Scambio in stand-by tra Juventus e Barcellona

In queste settimane, si è spesso parlato di mercato e molti media si sono concentrati su un possibile scambio Arthur - Pjanic. Ma al momento, questa trattativa sarebbe in stand-by. Infatti, la Juventus accetterebbe di cedere il bosniaco solo in cambio del brasiliano. Perciò, secondo Sky Sport, se non dovesse arrivare il sì di Arthur questa trattativa non dovrebbe andare in porto. Dunque, per ora non ci sarebbero affari in dirittura d'arrivo tra la Juventus e il Barcellona.

Inoltre, anche Dembélé non sarebbe interessato ad un trasferimento in Italia. L'attaccante classe 97 vorrebbe restare in Catalogna e giocarsi le sue chance in blaugrana. Dunque, se non ci saranno ripensamenti Juventus e Barcellona non dovrebbero concludere nessuno scambio fra big.

La Juventus vorrebbe rinforzare il centrocampo

Adesso per la Juventus è il momento di pensare al ritorno in campo che dovrebbe avvenire tra il 12 e il 13 giugno. Inevitabilmente, però, i dirigenti bianconeri stanno già ragionando in ottica mercato, anche se le trattative probabilmente dovrebbero iniziare ufficialmente a settembre.

La Juventus, quando aprirà la campagna trasferimenti dovrebbe concentrarsi soprattutto sul centrocampo. Paratici dovrebbe infatti agire maggiormente su questa zona di campo: uno dei nomi accostati alla Juventus per rinforzare la mediana è quello di Pogba. Ma secondo Sky Sport, bisognerà capire quanto il club bianconero vorrà spendere per il cartellino del giocatore e per il suo ingaggio.

La Juventus per ora non starebbe cercando una punta

In questi giorni, alla Juventus hanno accostato diversi attaccanti che potrebbero prendere il posto di Gonzalo Higuain. Ma sempre stando a quanto afferma Sky Sport, per ora la Juventus non sarebbe alla ricerca di un nuovo bomber. Dunque, non resta che attendere la fine del campionato per sapere quali saranno le mosse di mercato di Fabio Paratici e di tutta la dirigenza bianconera.