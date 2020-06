Il Calciomercato dell’Inter continua a ruotare tutto intorno al Lautaro Martinez. L’addio, sempre più probabile, del Toro, lascerà un vuoto nella rosa di Conte che Marotta vuole colmare con un top player, come ammesso dallo stesso dirigente nerazzurro in una recente intervista. Il nome caldo ad oggi è quello di Alvaro Morata dell’Atletico Madrid, difficile invece arrivare a Cavani che vorrebbe 12 milioni di euro di ingaggio e sarebbe vicino proprio ai colchoneros di Simeone.

Nella trattativa per il centravanti spagnolo l’Inter vorrebbe provare ad inserir Matias Vecino che sembra avere ormai le valigie pronte.

A centrocampo il club di Suning punta forte su Tonali, e anche Tolisso è un candidato per rinforzare la mediana, così per il sudamericano non ci sarebbe più spazio.

Calciomercato Inter: accelerata per Alvaro Morata

Le ultime notizie sul calciomercato dell’Inter parlano quindi di un’accelerata per Alvaro Morata, centravanti che l’Atletico Madrid riscatterà a breve dal Chelsea per 55 milioni di euro. L’iberico piace da sempre ad Antonio Conte che lo aveva voluto prima alla Juventus nell’estate del 2014, quando poi si dimese da tecnico dei bianconeri, sia al Chelsea qualche anno dopo. Prima punta di razza, bomber dal gol facile, sarebbe l'uomo giusto per schierare due punte pesanti come nei progetti originali dell’Inter che già l’estate scorsa voleva Dzeko per affiancare Lukaku.

Morata sarebbe il profilo ideale perché a 27 anni è nel pieno della sua carriera agonistica e poi ha quella esperienza internazionale che torna sempre utile nei contesti europei. In questa stagione ha messo a segno 11 gol in trenta partite tra campionato e Champions League, ma come detto nel nuovo Atletico Madrid di Simeone potrebbe non trovare più molto spazio viste le tante voci che parlano di un avvicinamento dell’intesa tra il club della capitale spagnola e Cavani.

Così l’addio non è ipotesi tanto campata per aria, anche se il prezzo sarà decisamente alto.

Scambio Vecino - Morata: l’Inter dovrebbe anche aprire il portafogli

Per questo l’ultima idea degli uomini del calciomercato dell’Inter è quella di inserire nella trattativa per Alvaro Morata, Matias Vecino. Il centrocampista è un giocatore che piace molto a Simeone che lo ha cercato più volte nel recente passato.

L'affare sembra una strada praticabile ma l’operazione non si potrebbe concludere con il mero scambio di cartellini. L’Atletico Madrid valuta il suo attaccante tra i 60 e i 65 milioni di euro, mentre Vecino ha un prezzo stimato di 25. Così è molto probabile che per arrivare al nuovo attaccante Marotta dovrà mettere mano al portafogli per andare a colmare il gap tra le due valutazioni.

C’è da dire che i soldi nella prossima finestra di mercato non dovrebbero mancare sulla sponda nerazzurra di Milano. La cessione di Lautaro Martinez al Barcellona potrebbe fruttare più di 80 milioni, 50 sono arrivati dall’addio di Icardi e poi c’è ancora Perisic, che il Bayern Monaco vorrebbe riscattare per una cifra vicina ai 20 milioni.

Un tesoretto che Suning potrebbe reinvestire su Morata e non solo per rendere l’Inter ancora più forte.