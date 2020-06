La Juventus nella gara contro il Bologna ha ritrovato la vittoria e soprattutto il suo spirito battagliero. La squadra di Maurizio Sarri ha dominato in casa dei rossoblù e ha dimostrato di essersi lasciata alle spalle la delusione per la sconfitta di Coppa Italia. Uno dei migliori in campo nella gara tra la Juventus e il Bologna è stato Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino ha fornito uno splendido assist a Paulo Dybala in occasione del 2-0 per i bianconeri. Inoltre, Bernardeschi ha sfiorato la soddisfazione personale visto che è andato ad un passo dal siglare uno splendido gol e solo il palo gli ha impedito di esultare.

Al termine del match, l'esterno della Juventus ha anche incassato gli elogi di Maurizio Sarri: "È un giocatore ipercriticato, molto più criticato di quello che merita, poi quando ha i periodi buoni è poco notato", ha dichiarato il tecnico della Juventus ai microfoni di Jtv.

Sarri su Bernardeschi

Ieri sera 22 giugno, la Juventus ha ritrovato gol e vittoria dopo due partite nelle quali gli attaccanti bianconeri non erano riusciti ad incidere. Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, nei match contro Milan e Napoli, avevano sbagliato due rigori che potevano risultare decisivi ai fini del risultato finale. Ma ieri sera, esattamente come tutta la squadra, anche CR7 e la Joya si sono riscattati. Ma oltre a Ronaldo e Dybala, Sarri ha ritrovato anche il miglior Bernardeschi.

Infatti, il numero 33 juventino è stato uno dei migliori in campo, come ha sottolineato lo stesso allenatore della Juventus: "Bernardeschi è un giocatore forte". Sarri ha anche aggiunto che il ragazzo di Carrara deve trovare maggiore continuità per fare il definitivo salto di qualità: "Se trova un lungo periodo di fiducia e risolve il piccolo problema di continuità che può avere, può finalmente esplodere".

L'allenatore della Juventus ha anche sottolineato che Bernardeschi ha ottime doti fisiche e tecniche perciò ha tutte le qualità necessarie per rendere al meglio. Adesso il numero 33 juventino sarà una risorsa preziosa per i bianconeri visto che il calendario è ricco di impegni. Infatti, già venerdì 26 giugno, la Juventus sarà nuovamente in campo per sfidare il Lecce e Bernardeschi si candida per una riconferma nell'undici titolare.

Bernardeschi esulta sui social

Ieri sera, Maurizio Sarri ha deciso di schierare in campo dal primo minuto Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino ha preso il posto di Douglas Costa e ha sfoderato una prestazione maiuscola. Dunque, Bernardeschi si è ritrovato e questa per Sarri e per la Juventus è sicuramente un'ottima notizia. Inoltre, il ragazzo ha anche incassato i complimenti di Dybala: "Sul gol è stato bravo Bernardeschi". Dunque, quella di ieri 22 giugno, è stata una serata perfetta per il numero 33 juventino che ha scelto di esprimere la sua soddisfazione tramite i social, sottolineando la grande reazione avuta dalla Juventus dopo la sconfitta in Coppa Italia.